Roberto de la Cruz: Si tengo que salir a la calle es para ir a buscar el pan, no puedo ir a bloquear

El exdirigente de la Central Obrera Regional de El Alto, Roberto de la Cruz, reveló este martes que representantes de la urbe afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), se comunicaron con él para pedirle que movilice a los vecinos e instigar a romper la cuarentena, en contacto con Radio Fides, aseveró que se negó a ir contra las normas de la emergencia sanitaria por coronavirus.

“Algunos compañeros piden salir a las calles y romper la cuarentena, yo no puedo ser irresponsable, no puedo romper la cuarentena, si tengo que salir a la calle tengo que ir a buscar el pan no puedo salir a bloquear, a causar desmanes y violencia”, afirmó.

El exdirigente espera que quienes instigaron a romper la cuarentena sean procesados y pidió a los vecinos alteños ser responsable de sus actos, “si Evo Morales, Juan Ramón Quintana, García Linera, hermano de García Linera instigan, todos sospechamos que ellos instigan a salir a las calles. Así como tan machitos se creen para instigar, así machos sean para asumir los muertos y contagiados por covid-19”, declaró.

Roberto de la Cruz emplazó a la población no salir de casa y respetar la cuarentena, pidió a los vecinos de El Alto no dejarse influenciar por dirigentes del MAS.

Fuente: https://www.radiofides.com