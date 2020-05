Salinas: «El Canal del Fútbol no es la solución a la crisis»

Campeones

martes, 12 de mayo de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

“Zapatero a tus zapatos. Los dirigentes estamos para hacer fútbol y no para el emprendimiento de una empresa tan grande”, enfatizó ayer César Salinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), al referirse al proyecto del Canal de Fútbol Boliviano propuesto por los titulares de los 14 clubes del país, como una medida para salir de la crisis económica que se enfatizó con la pandemia del Covid-19. “No es la solución”, acentuó.

Desde su casa, donde dice estar preocupado por la expansión del coronavirus en el país, el mandamás del balompié nacional destacó que la FBF intenta “recurrir a todos los canales para ayudar a los clubes”, pero aclaró: “No estamos obligados a hacerlo. El presidente de cada club tiene que estar preparado para este tipo de contingencias”.

Representantes de la FBF se reunirán mañana con técnicos del Gobierno para hablar de impuestos, préstamos, ayuda para no pagar alquileres de los estadios y la Ley del Deporte.

¿Qué planteará la FBF al Gobierno para ayudar a los clubes?

El punto más relevante es el reglamento de la Ley del Deporte. En el tema de impuestos, tenemos que ser claros, hay una norma que tiene el principio del generalidad, donde todos tienen que pagar impuestos, pero haremos la propuesta para ver cómo, legalmente, el Gobierno puede hacer alguna excepción para retrasar los pagos o sencillamente pagar el impuesto y no pagar intereses y otros.

¿Y los alquileres de los estadios, si vuelve el fútbol?

Ese es un tema delicado. Si retorna el torneo, pediremos que no se cobre el porcentaje para aminorar el gasto de los clubes.

¿Cómo ve el panorama del fútbol en medio de la pandemia?

Los presidentes de los clubes están preocupados porque no saben de dónde sacarán recursos en el segundo semestre para cumplir con los jugadores, aunque sea en un 25%. La pandemia creció y las restricciones se pueden ampliar y no se podrán generar los recursos para pagar ni ese porcentaje. Y si volviera el torneo en agosto o septiembre, será a puerta cerrada y los egresos aumentarán en el tema de viajes, hoteles y logística. Eso implica mínimo 25.000 dólares, en cima del dinero que tienen que gastar por sueldos.

¿Cómo ayuda la federación a los clubes?

Tenemos que ser muy creativos para generar ingresos para los clubes. Obviamente que no estamos obligados porque cada miembro afiliado es independiente en su administración interna. Cada presidente tiene que estar preparado para contingencias como éstas y no esperar que la federación le genere algún ingreso, eso no existe.

Ante esta tremenda crisis, ¿el Canal del Fútbol es una opción para generar recursos económicos para los clubes?

En un tema de apertura, la federación siempre estará predispuesta a escuchar las propuestas de algún club o varios. Evidentemente hay una propuesta de generar el Canal del Fútbol, pero no creo que esa sea la solución, en este momento del coronavirus, para lo que necesitan los clubes, en el tema de dinero, en este segundo semestre.

El Canal del Fútbol -del que no conozco la estructura, de instalación, la señal y otros- estimo, por la información que recibí, que se requiere un año para la instalación y capacitación para transmitir. Si es así, estamos hablando del próximo junio, mientras tanto, ¿quién les da plata a los clubes?

Estuve indagando que en 2010 hubo un emprendimiento de la exLiga. Mauricio Méndez estuvo involucrado en la parte operativa. Ese contrato tenía cuatro o cinco años de duración. En 2013 se lo interrumpió porque el trabajo técnico fue pésimo y se quebró el contrato y ahí entró la actual empresa Sport TV Rights. No fue una buena experiencia.

Además, para mí, zapatero a tus zapatos. Los dirigentes estamos para hacer fútbol y no para ese tipo de emprendimientos de una empresa grande. Pero seguramente, con datos mas técnicos, daremos a conocer nuestro punto de vista, nuestra posición como federación, mas adelante en un consejo superior.

Hablando de temas económicos, ¿cómo esta la negociación con César Farías sobre la reducción salarial?

Estoy hablando con el profesor Farías, pero no puedo hacer comentarios porque no me corresponde hablar públicamente de este tema.

