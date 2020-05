«Si tienes plata vuelves», bolivianos deben pagar unos 800 dólares para retornar al país

Página Siete / La Paz

Si tienes plata vuelves; si no, pues no. Los bolivianos que retornan al país desde el exterior están obligados a pagar alrededor de 800 dólares para regresar a su patria en medio de la pandemia de coronavirus. El Estado no se hacer cargo de los gastos, pero sí de las gestiones diplomáticas necesarias.

“Sí o sí teníamos que pagar, sí o sí tenés que estar dispuesto a cubrir con todos estos costos que son altos porque el Estado no te da nada gratis. Tenés que tener plata para pagar tu examen, tu pasaje. La gente que no tiene se ha quedado”, explicó Carolina Méndez, periodista de Página Siete que retornó ayer al país desde Buenos Aires, Argentina.

En su vuelo venían 81 personas que pagaron, cada una, 500 dólares por su pasaje además de 71 dólares por la tasa del aeropuerto.

Llegaron al hotel Buganvillas, cuarto anillo de la ciudad de Santa Cruz, donde por día deben pagar 30 dólares. Aunque en un principio les indicaron que estarían allí los 14 días que demanda la cuarentena, después les explicaron que sólo sería por siete días debido a que, según la prueba del Covid-19 que se hicieron en Argentina y que les costó 80 dólares, todos eran casos negativos.

El panorama fue el mismo en el caso de los más o menos 200 bolivianos que regresaron de Miami (Estados Unidos) a Bolivia el 30 de abril, y para todos los casos de bolivianos repatriados según confirmó la misma Cancillería que en otras palabras indicó: quien desea volver debe pagar.

La situación es similar y diferente a la de otros países, pues en algunos casos algunos gobiernos pagan para rescatar a sus ciudadanos, mientras que otros no tienen los suficientes recursos para hacerlo.

Una pasajera que regresó de Estados Unidos a Bolivia el 30 de abril señaló de forma anónima que no hubo información clara por parte del Estado boliviano sobre el procedimiento de retorno, y que además de pagar los 380 dólares del pasaje, poco antes de abordar el avión, les cobraron 360 dólares por adelantado por los 14 días que se quedarían en el Hotel Radisson de Santa Cruz. Quien no pagaba se quedaba.

Otra pasajera del mismo vuelo enfatizó la desinformación por parte de las autoridades. “Nos informan mal, nos dicen distintas cosas. La gente que pagó por siete días en el hotel tendrá que quedarse por 14 días, dijeron. Tengo entendido que los que no pudieron pagar se quedarían en el aeropuerto (en Estados Unidos)”.

Evidentemente, uno de los familiares de estos repatriados consultó al Sedes La Paz qué pasaría con su pariente y le informaron que si no tenía síntomas podría guardar aislamiento estricto en su domicilio. Pero a la hora de la verdad todos, incluso los que tenían como destino otras ciudades, debían ir al hotel en Santa Cruz.

Esta estrategia puede tener poco sentido, pues una vez cumplida la cuarentena en Santa Cruz existe el riesgo de contagiarse en el viaje hasta la próxima ciudad. Al menos dos de cuatro entrevistados señalaron desconocer cómo se realizará el traslado de las personas que viven en otras ciudades de Bolivia.

Sin embargo, Javier Camacho, uno de los repatriados de Estados Unidos, indicó que la gente a veces exagera en sus reclamos por motivos políticos o por costumbre de reclamar. Él aseguró que todo el procedimiento de repatriación estaba claro desde un principio y que además, a aquellos que no podrían pagar los 360 dólares del hotel, se les dio la alternativa de ir a un albergue gratuito de la alcaldía cruceña.

Pasos para volver

Antes Tramitar con el consulado el retorno a Bolivia. Pagar por adelantado los pasajes, estadía en un sitio para la cuarentena, pruebas Covid-19

Tramitar con el consulado el retorno a Bolivia. Pagar por adelantado los pasajes, estadía en un sitio para la cuarentena, pruebas Covid-19 Durante Pasar por procesos de desinfección antes de abordar el avión, pasar una revisión médica antes de abordar, pasar otra revisión médica al llegar y mostrar resultados de prueba Covid-19.

Pasar por procesos de desinfección antes de abordar el avión, pasar una revisión médica antes de abordar, pasar otra revisión médica al llegar y mostrar resultados de prueba Covid-19. Después Cumplir la cuarentena los días necesarios, cumplir controles médicos e ir a casa o punto de destino.

Cumplir la cuarentena los días necesarios, cumplir controles médicos e ir a casa o punto de destino. Prueba Aunque los protocolos exigen que el repatriado haga la prueba Covid-19 antes de volver el Ministerio de Defensa señaló que aquellos que no lo consigan deberán estar por 14 días en cuarentena a su llegada.

Gobierno confirma que si no se paga no se puede volver al país

El Gobierno confirmó que todos aquellos ciudadanos bolivianos que pretendan volver al país por vía aérea deben pagar los montos del pasaje, la estadía en el centro de cuarentena y las pruebas de coronavirus, de esta forma el Estado no corre con ningún gasto y se limita a hacer las gestiones diplomáticas para el retorno.

“El costo que demande la cuarentena, tanto del espacio físico como de la alimentación, serán pagados por esas personas (los repatriados). Para el estado no significará ningún costo ni gasto”, señaló a través de un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores emitido el 7 de abril.

“El Gobierno facilitará la repatriación de los ciudadanos bolivianos que se encuentren varados en el exterior, siempre que dichas personas puedan costear su retorno y someterse a una cuarentena obligatoria. Cabe aclarar que ningún vuelo solidario anterior ni actual fue pagado por el Gobierno de Bolivia”, añadió el mismo.

Este medio intentó consultar con el Ministerio de Relaciones Exteriores si los repatriados tienen la posibilidad de elegir entre pagar un hotel o ir a un albergue gratuito para pasar la cuarentena. Desde esta entidad se indicó que esto es competencia de otras carteras de Estado y no así de la Cancillería que sólo se encarga de las gestiones diplomáticas para el embarque y desembarque de los pasajeros.

Se intentó consultar al Ministerio de Salud pero no fue posible conversar con el área de comunicación.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa publicó un gráfico con los pasos a seguir para los bolivianos que busquen retornar por vía aérea al país.

En éste se aclara que una vez hechas las gestiones con el consulado en el extranjero se debe “pagar por adelantado el boleto de avión, el transporte y la estadía en un centro de cuarentena en la primera ciudad de llegada”.

Aquellos que tengan una prueba de Covid negativa estarán siete días en cuarentena, los que no la tengan aguardarán 14 días en aislamiento. Después de ello deben aguardar y pagar el transporte a su destino final.

