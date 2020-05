Sport Tv Rigths tiene derecho preferencial desde 2016

martes, 26 de mayo de 2020 · 00:14

Los dirigentes de la División Profesional criticaron el domingo que Sports Tv Rights, la empresa dueña de los derechos de televisión hasta diciembre de este año, tenga derecho preferencial en la próxima licitación. Sin embargo, ayer circuló por las redes sociales el documento con la adenda que los directivos de la Liga firmaron en 2016 en la que se especifica que ceden los derechos con una cláusula preferencial a cambio de 1.000.000 de dólares.

Hace cuatro años, el consejo superior de la Liga autorizó “al Comité Ejecutivo la suscripción de una adenda II de acuerdo a la propuesta presentada, que aumenta los ingresos por las gestiones 2017-2020 y otorga el derecho preferente para la compra directa y/o explotación conjunta para los torneos del 2021 al 2024 a la empresa L&Q Sports Tv Rights”.

En la resolución también se especifica que Sport Tv Rights incrementará “el valor del contrato de derechos televisivos y publicitarios del años 2017 al 2020 inclusive, en la suma de $us 100.000 (un millón de dólares americanos), sin incluir al club Bolívar”.

Diez de los 12 clubes (Wilster no firmó y Bolívar no era parte del convenio) que en ese entonces conformaban la Liga firmaron el acuerdo, entre ellos el delegado de Guabirá, cuyo actual presidente pidió el domingo que se observe la cláusula que favorece a la empresa.

“El preferente va a ganar”, alertó Rafael Paz, mandamás del cuadro azucarero, durante la reunió virtual de clubes que se realizó el domingo.

Paz también pidió unión para pedir transparencia en el manejo económico que existe en la FBF. “Estamos a ciegas, nunca pasó esto, no nos informan nada”, mencionó Paz.

“Tenemos que ser serios y exigentes, no podemos estar de alcahuetes de un mal manejo de la FBF. Que nos den una explicación de cuánto ganan los administrativos, estamos con los ojos vendados y no podemos quedarnos callados, es nuestra plata”, sugirió Paz a los clubes que participaron del encuentro.

Hizo referencia a que el fútbol profesional tiene a tres representantes en el comité ejecutivo de la FBF: Robert Blanco, Antonio Decormis y Jaime Cornejo; pero que ninguno sabe el manejo financiero de la Federación.

“Pregúnteles si saben cómo se maneja la entidad, no saben nada. El presidente de la Federación aún no hablo con Farías, él les dijo si me quieren reducir eso no queda para la FBF será para una donación y eso no es correcto porque es nuestra plata”, criticó.

