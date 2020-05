Suman 2.507 muertes por coronavirus en México; hay 26,025 contagios

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, corrigió las estimaciones previas de que el pico máximo de contagios será el 6 de mayo: enfatizó que ocurrirá el 8 de mayo

El subsecretario Hugo López-Gatell explica que en el país se ha aplanado la curva epidémica del coronavirus. FOTOS: Valente Rosas. EL UNIVERSAL

La secretaria de Salud confirmó este 5 de mayo 2 mil 507 muertes por Covid-19 en México, 237 más que ayer.

Con respecto a los casos positivos, José Luis Alomía, titular de Epidemiología, informó que se han diagnosticado a 26 mil 025 personas, 16 mil 099 son casos sospechosos y 63 mil 540 fueron descartados.

Sobre la ocupación hospitalaria, el funcionario dijo que de las 14 mil 088 camas, 6 mil 461 están ocupadas, es decir 31%, mientras que camas para cuidados críticos la ocupación a nivel nacional es de 25%.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

En camas generales, la Ciudad de México tiene 71% de camas ocupadas, Baja California 65% y Estado de México 53%.

Mientras que camas con ventilador que son destinadas para pacientes críticos, la CDMX tiene una ocupación de 58%, Baja California de 48%, Sinaloa de 47% y el Estado de México 43%.

Pico será el 8 de mayo

Y tras explicar en qué consiste el aplanamiento de la curva epidémica por Covid-19 en México, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud corrigió las estimaciones previas de que el pico máximo de contagios será el 6 de mayo. Enfatizó que este ocurrirá el 8 de mayo y agregó que sin las medidas de mitigación, el pico habría ocurrido el 2 de abril.

“Sin intervenciones de mitigación tendríamos el punto máximo el 2 de abril, un pico muy temprano, hemos ganado tiempo, la predicción más reciente es para el 8 de mayo, y yo dije 6 de mayo, al actualizar la predicción se ve una ganancia adicional y esta curva es más plana de lo que se predijo el 29 de abril”, dijo.

Resaltó que cuando ocurre una pandemia es inevitable su existencia y detenerla de un día para otro se convierte en una “fantasía”, por lo que la única alternativa es mitigarla o hacerla menos impactante. “Ante una situación como la que vivimos, hay tres objetivos principales, retrasar el momento epidémico, que la curva se reduzca y lograr que haya menos casos en forma absoluta”.

Precisó que sin aplicar la Jornada Nacional de Sana Distancia, en la actualidad habrían 38 mil 733 casos de Covid confirmados. “Hasta el momento, lo que vemos es una disminución total de 74% de casos, si seguimos por ese comportamiento, tendremos una curva más plana”, comentó.

El funcionario subrayó que aplanar la curva no significa desaparecer la epidemia, “quien piense eso quiere modificar la realidad y con un elemento no basado en la realidad, porque las epidemias no se paran de un día para otro y lo segundo es que el aplanamiento se mantendrá por el resto del periodo epidémico sí y solo si nos quedamos

en casa”.

Vea aquí la transmisión completa de la conferencia sobre casos de coronavirus en México, desde Palacio Nacional:

Fuente: eluniversal.com.mx