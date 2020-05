Crece la violencia en la tercera noche de disturbios tras la muerte de un hombre negro a manos de la policía. El gobernador del Estado envía a la Guardia Nacional para contener a los manifestantes

Tercer día de protestas raciales en Minneapolis tras la muerte de George Floyd a manos de la policía

La rabia crece en Minneapolis en la tercera noche de protestas tras la muerte de un hombre negro a manos de la Policía. Los manifestantes han incendiado la noche del jueves una comisaría de policía y el gobernador ha movilizado a 500 efectivos de la Guardia Nacional, cuyo principal cometido es escoltar al cuerpo de bomberos para que puedan acceder a los edificios en llamas y extinguir los incendios.

Miles de personas han presenciado el incendio de la comisaría en la zona norte de la ciudad después de que algunos manifestantes derribaran las barreras que protegían el edificio y rompieran las ventanas. Los agentes de la comisaría fueron evacuados antes del incendio, según las autoridades. «Poco después de las 22.00 h (5.00 h, hora española), en interés de la seguridad de nuestro personal, la policía de Minneapolis ha evacuado la comisaría de policía», informa el cuerpo en un comunicado de prensa.

The fire at the MPD’s 3rd Precinct was only at one corner 5 minutes ago. It’s now spread across the entire building. With no firefighters on scene… that building will likely be destroyed tonight. pic.twitter.com/t6p3Yv1KYV

— Seth Kaplan (@Seth_Kaplan) May 29, 2020