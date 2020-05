Toda una familia de Warnes le hizo frente al coronavirus con Ivermectina

Pedro Zurita y su esposa, una médico veterinaria, decidieron hacer su propio protocolo. Él y tres miembros más de su familia se enfermaron, pero asegura que superaron los síntomas con Ivermectina. Dejó su testimonio en un video.

Cecilia Dorado/eju.tv

La pareja se preparó con tiempo. Sabía que el coronavirus llegaría con fuerza a Bolivia y decidieron hacer su propio protocolo. Se trata del ingeniero agrónomo Pedro Zurita Vaca y su esposa, la médico veterinaria zootecnista, Marize Cavalcanti de Zurita. Investigaron con tiempo todo lo que pudieron y, cuando el coronavirus invadió su casa, procedieron.

Ellos viven en Warnes. El 25 de abril decidieron trasladar a la mamá de Pedro a su casa, una mujer de 85 años, para cuidarla ante la amenaza de la pandemia. Un sobrino de la pareja, que también comparte la vivienda, fue el primero que contrajo el virus que terminó propagándose a toda la familia, en cuestión de horas.

Según Pedro, así como aparecieron los primeros síntomas en cada uno de ellos, así de rápido fueron desapareciendo después de que tomaron Ivermectina. En 48 horas la familia se sintió aliviada, incluyendo su mamá. Para dejar evidencia de su recuperación, subió un video a su cuenta de Facebook. Este es su testimonio que dio, vía teléfono. al portal de noticias eju.tv.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

¿Cómo empezó el proceso de contagio en la familia?

Esto se inicia el 25 de abril, cuando traje a mi mamá a vivir conmigo a la casa, es una persona de 85 años. Por razones de seguridad, nosotros habíamos buscado información suficiente sobre el tema del Covid-19, hicimos investigaciones sobre algún protocolo médico y acordamos con mi esposa que si nos enfermábamos, íbamos a tomar Ivermectina, en primera instancia; si persistía el virus, aplicaríamos la hemoterapia (uso del plasma de pacientes que superaron el coronavirus) y la tercera instancia sería la hidroxicloroquina y la azitromicina, con orientación médica.

Inicialmente un sobrino, que vive con nosotros, empezó a tener los síntomas, después mi esposa a las 12 horas. Sentían un fuerte dolor de cabeza, tenían fiebre altísima, dolor de cuerpo, escalofríos y, a las 24 horas, también empezó mi madre. Fue entonces que decidimos tomar Ivermectina de forma inmediata, todos. A las 24 horas de haber tomado este medicamento los síntomas fueron desapareciendo y a las 48 horas se habían reducido en un 75%, estábamos en mejores condiciones físicas, pero nosotros nos dimos cuenta de que era el Covid-19 a los cinco o seis días, cuando perdimos el gusto y el olfato por la comida.

¿Qué hicieron en ese momento?

Decidimos dar parte al Sedes (Servicio Departamental de Salud), vino personal de esa institución, estábamos en el día 13. Le tomaron muestras a mi esposa y a mi mamá, porque solo tenían para dos personas, pero después de dos días nos tomaron a mí y a mi sobrino. Los resultados de mi esposa y de mi mamá dieron positivos, entonces la probabilidad de que nosotros también seamos positivos es casi el 100%. Todavía estamos esperando los resultados.

Sin embargo, no tenemos ningún tipo de síntomas ni molestias, aún así estamos cumpliendo con la cuarentena normal, ya hemos completado 15 días de encierro y vamos a seguir hasta que nos vuelvan a hacer pruebas para ver que ya no somos portadores del virus.

Normalmente dicen que las pruebas van a salir en dos días, pero por lo general tardan entre cuatro y seis días.

¿Por qué se animaron a usar Ivermectina?

Mi esposa es veterinaria y hemos buscado con anticipación en Internet toda la información posible, así que tomamos la determinación de usar ese protocolo, porque sabíamos que la pandemia venía con fuerza y nosotros no estábamos dispuestos a ir a engrosar ningún centro hospitalario.

¿Sintieron algún efecto secundario por el consumo del fármaco?

No, ninguno. Usamos la Ivermectina de uso veterinario, un miligramo por cada 50 kilos, al 1%. La tomamos vía oral. Tenemos una Veterinaria en casa con mi esposa, nos dedicamos a toda la parte agropecuaria. Tenemos chanchería y lechería, por lo que conocemos muy bien el producto.

¿No es tóxico?

Ahora ya está aprobado para el consumo humano y hay varias personas y laboratorios que lo producen en Bolivia.

¿Ustedes informaron al Sedes que se medicaron con Ivermectina?

Ellos no preguntan, simplemente nos consultan cómo estamos, nosotros les decimos que no tenemos ningún tipo de síntomas y que mantenemos la cuarentena. Para ellos es importante que se mantenga la cuarentena.

¿Se hicieron atender con algún médico?

Nos hicimos hacer pruebas de laboratorio para el dengue, pero salieron negativo.

¿Usted recomendaría este tratamiento para pacientes con coronavirus?

Yo grabé ese video para que la gente conozca una evidencia, la ciencia es ciencia, pero las evidencias y experiencias son válidas. Yo no puedo recomendar, simplemente he contado lo que ha sucedido conmigo y con mi familia. El doctor Herland Vaca Díez está librando una batalla a brazo partido para que puedan tomar esto como protocolo médico.

Hace un momento me llamó un médico y me dicen que ya están probando. La Ivermectina viene siendo utilizada desde hace años para el consumo humano. En Australia, en EEUU, en Brasil y también en Bolivia hay este fármaco para el uso humano. Entonces, no sé por qué se hacen mayores problemas al respecto. Nuestra vivencia da fe de que este fármaco nos ha salvado.

¿Ha visto si se está usando Ivermectina en otros pacientes?

Por mi experiencia en el sector agropecuario, sé que mucha gente en el campo la usa para desparasitarse. También he escuchado que mucha gente ya tiene interés de comprar la Ivermectina para tenerla en casa, pero lo correcto es que un médico se la recete y que no se automedique.

Fuente: eju.tv