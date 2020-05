Trabajadores en salud del Hospital San Pedro Claver dan ultimátum a las autoridades

Sociedad

Los trabajadores en salud del Hospital San Pedro Claver, en Sucre, decidieron este sábado dar ultimátum hasta el lunes a las autoridades de Gobierno para que equipen las salas, donde se atenderá a pacientes con coronavirus (Covid-19), de lo contrario advierten que no permitirán la atención de los enfermos con virus.

«Estamos cansamos que las autoridades nos digan que se proveerán de equipos, pero para habilitar salas de aislamiento y de terapia intensiva tuvimos que recoger tomas la camas viejas que teníamos. Las autoridades se han comprometido a dotarnos de unas 60 camas de terapia intensiva pero a la fecha no llegó nada. Si hasta el lunes no están listas los equipamientos vamos a volver a remover el lugar como estaba y no se atenderá a los pacientes con Covid», advirtió unas de las trabajadoras.

En el lugar trabajan al menos 500, entre el personal de salud y administrativo, el director del Hospital, Jorge Oblitas, renunció al cargo tras alertar en reiteradas ocasiones sobre la falta de insumos de bioseguridad para los salubristas.

Al respecto, la directora del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Chuquisaca, Maribel Quiroz, indicó que se dispuso que en el Hospital San Pedro Claver se atenderán a los enfermos contagiados y que ya se hacen gestiones sobre los insumos y demás, y que en la dirección del nosocomio asumió Jhonny Camacho.

«El hospital Claver es el primero a nivel departamental para el Covid, el cual debe llevar a la cabeza un profesional que tenga la capacidad de implementación de los hospitales, técnica y científica, para hacer frente a esta realidad. Se designó a Jhony Camacho, un profesional epidemiólogo que tiene amplia experiencia de este hospital como el número uno», indico la autoridad.

Al respecto, los trabajadores en salud, contactados por este medio y que prefirieron no ser identificados, rechazaron la designación e insistieron en asegurar que el centro de salud no tiene las condiciones como para atender a los posibles contagiados, porque no cuenta no equipamiento ni insumos para el personal.

El departamento chuquisaqueño tiene un total de 11 casos confirmados por Covid, según el Ministerio de Salud.

