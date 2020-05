Tras 9 días, autoridades buscan vía legal para desbloquear K’ara K’ara; se acumulan 5.000 tn de basura en Cochabamba

Autoridades de Cochabamba buscan, por separado, vías legales para encontrar una solución al conflicto de nueve días en el botadero de K’ara K’ara que puede derivar en una catástrofe sanitaria por la pandemia del coronavirus ante la acumulación de 5 mil toneladas de residuos.

La secretaria jurídica del municipio en representación del Alcalde, Rocío Peñaranda, presentó el lunes en la Fiscalía una solicitud de “intervención inmediata” del bloqueo que impide el ingreso de los camiones de EMSA al vertedero.

“Se requiere la intervención policial inmediata del botadero de K’ara K’ara. (Que) se escolte y resguarde a todos los camiones basureros de EMSA a objeto de que trasladen la basura al botadero. Se aprehenda, en intervención directa, a todas aquellas personas que impidan el paso. Se asegure que el botadero no sea nuevamente bloqueado (…) para cuyo fin se debe dejar al personal policial”, dijo Peñaranda.

Los concejales Edwin Jiménez y Carlos Coca también interpusieron una querella en contra de las personas que bloquean el sector por atentado contra la salud pública y el medioambiente. Sin embargo, aún no hay una respuesta de los fiscales.

En tanto, el asambleísta Freddy Gonzales presentó una acción popular en contra la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, para que intervenga en el conflicto de K’ara K’ara por ser “la máxima autoridad ambiental del departamento”.

“No se puede excusar en que los bloqueadores piden la presencia del nivel central; ella es la primera autoridad ambiental del departamento. Espero que convoque de inmediato a la Policía para desbloquear el botadero”, dijo Gonzales.

Por otro lado, la Gobernadora y el viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, convocaron a un diálogo y a “deponer actitudes” a los dirigentes para que los bloqueadores permitan el ingreso de los carros al botadero.

La Gobernadora llamó a un diálogo en el que participen los tres niveles del Estado, “ya que se trata de la salud y hay que trabajar en un plan estratégico”.

Por su parte, Issa explicó que no hubo una intervención a los puntos de bloqueo porque “Inteligencia halló grupos subversivos en la zona”, que pretenden atacar a la Policía y el Ejército o “a la propia gente que está bloqueando, al igual que en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto)”.

“Hace ocho días, indiqué que las personas que estaban realizando bloqueos en K’ara K’ara serían pasibles a procesamientos. Al día siguiente, Inteligencia me llamó y me indicó que el problema es mucho más complejo de lo que pensamos y que no actuáramos, porque podría tener serias consecuencias”, dijo.

Issa respaldó su denuncia de subversión con la captura de Israel S. C., en posesión de uniformes militares, munición, gasolina y simulando ser subteniente del Ejército. Es el segundo detenido en el conflicto en actitud de actividades irregulares. El sábado se aprehendió a Jorge M., con una bazuca artesanal.

De acuerdo con el Viceministro, los dirigentes del conflicto buscar forzar una intervención para atentar contra los uniformados o provocar muertes entre sus seguidores para responsabilizar a las fuerzas del orden.

Las personas movilizadas en K’ara K’ara cumplen nueve días de bloqueo y piden que se levante la cuarentena y la renuncia de la presidenta Jeanine Áñez, y del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, además de elecciones.

5 mil toneladas de basura. El bloqueo impide que alrededor de 5 mil toneladas de basura ingresen al botadero de K’ara K’ara.

PERSONAL MÉDICO ESQUIVA BARRICADAS PARA LLEGAR A CENTROS DE SALUD

El personal médico de al menos tres centros de salud, de la zona de K’ara K’ara, esquiva los puntos de bloqueo para poder llegar hasta sus fuentes de trabajo sin ser agredido o amedrentado por los manifestantes.

En el distrito 15 de Cochabamba hay al menos tres centros médicos: Gloria, K’ara K’ara y Uspha Uspha, de los cuales los médicos buscan rutas alternativas para poder llegar hasta esos centros.

“El bloqueo es en la avenida Petrolera y nosotros llegamos por las calles aledañas que no están bloqueados. El personal llega, pero no con normalidad. A veces usamos el puente de La Tamborada porque ahí hay bloqueos esporádicos”, dijo el director del centro de salud de K’ara K’ara, Mauro Paredes.

Por su parte, en el distrito 9 hay también otros centros de salud en los cuales los médicos hacen peripecias para poder llegar hasta el centro de salud de Pucara, Villa Israel y uno de los centros médicos de referencia para la emergencia sanitaria, el Hospital del Sur.

El concejal Sergio Rodríguez, quien hace el traslado de personal de salud a los distritos 9, 8 y 14, señala que tuvo que tomar rutas alternativas para poder llegar hasta Villa Israel.

Anteriormente, los bloqueadores impidieron el paso de personal médico y pacientes que llegaban del valle alto hacia el hospital Viedma.

Fuente: Los Tiempos Digital