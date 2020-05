Tres intermediarios iban a cobrar un millón de dólares de comisión por los respiradores

La compra de los respiradores tuvo tres intermediarios y cada uno de ellos iba a ganar 340.000 dólares por haber hecho las gestiones de vincular al Ministerio de Salud con la fábrica. Fernando Humérez, que se presentó a la Fiscalía como testigo clave en esta compra, es uno de los mediadores y reveló que él y sus socios acordaron cobrar 340.000 dólares cada uno, dinero que fue conseguido haciendo que la fábrica suba el costo de los equipos de 20.000 a 26.000 dólares, a fin de que ellos puedan cobrar sus honorarios.

El testigo, que aguarda una definición del Ministerio Público, para saber si se lo imputa por el caso en investigación, fue convocado para realizar la búsqueda de los ventiladores en el extranjero. Para lograrlo, reveló que contactó al abogado Walter Zuleta (que fue defensor de Gabriela Zapata), quien a su vez se vinculó con Iñaqui García, representante de la empresa GPA Innova, que terminó vendiendo los respiradores al Ministerio de Salud.

“Hace tres semanas aproximadamente, hacemos la llamada tripartita entre Iñaqui, Zuleta y mi persona; y una vez aceptada la propuesta con el Ministerio de Salud, hago la consulta a Iñaqui y a Walter Zuleta, sobre el precio del respirador a lo cual, el señor Iñaqui me responde que el precio propuesto en Bolivia es de $us 20.000 y seguidamente, Zuleta e Iñaqui, al considerar que es una empresa privada y que puede disponer de sus utilidades de la forma en la que ellas quieran, me proponen poner un precio final de los respiradores de $us 26.000, de los cuales nuestros honorarios como gestores iban a ser de $us 2.000 por respirador y para cada persona lo que vendría restando al precio final por respirador de $us 6.000. O sea que cada persona tendría que ganar aproximadamente $us 340.000”, afirmó Humérez, según su declaración de siete páginas.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

Mencionó también, que el pago se haría, una vez recepcionado el producto y cumplido con todos los procedimientos de calidad, garantías, mantenimiento y la aceptación del Ministerio. Humérez firmaría con Iñaqui, un contrato de asesoría por las comisiones, cumpliendo con las obligaciones impositivas de Bolivia y protocolizarlo para que sea un documento tomando en cuenta, ya que estas transacciones para fines legales, deben ser bancarizadas.

Señaló asimismo, que Walter Zuleta, quien radica en Lima, Perú, logró conseguir el contacto con la empresa española para la compra de los respiradores en España. Fernando Valenzuela, exdirector general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, fue identificado como quien vinculó al Ministerio de Salud con estos tres intermediarios, quien -según Humérez- le dio el visto bueno para que haga la intermediación con el proveedor de España.

Iñaqui García, convenció a Humérez, que tenía representación única en Bolivia de la fábrica que produce estos respiradores. Sin embargo, en la negociación, Humérez le exigió que envíe una carta al Ministerio de Salud, para aclarar esa representación. “Asumo que esta nota posibilita la concreción de dicho contrato”, añadió.

Humérez dijo que la empresa intermediaria con sede en Barcelona se presentó como la única representante oficial de la fábrica de respiradores en Bolivia. Al final de su declaración dice que cree que hubo una trama entre la fábrica e Iñaqui (representante de la firma intermediaria GPA Innova) y que considera que se actuó de buena fe desde el Ministerio de Salud.

Fuente: El Deber