Trump se va a jugar golf en Virginia mientras EE.UU se acerca a las 100.000 muertes por Covid-19

Estados Unidos está tratando de recuperarse en medio de la crisis sanitaria por la que atraviesa todos el mundo; el coronavirus ha dejado más de 1.6 millones de casos confirmados y casi 100 mil lamentables fallecimientos en USA, y aunque los números siguen aumentando, el gobierno de Donald Trump quiere reabrir la economía lo antes posible, por lo que algunas restricciones han comenzado a aligerarse.

Trump ha sido duramente criticado por su papel frente al patógeno, pues especialistas como el epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, aseguran que el gobierno pudo haber evitado miles de muertes en caso de imponer la cuarentena y medidas de seguridad una semana antes de lo ejercido por el mandatario.

Ahora, casi tres meses después de que comenzara la crisis sanitaria en USA, misma que aún continúa registrando muertes y contagios, el presidente de Estados Unidos fue captado jugando golf en su club de Virginia, cosa que no sucedía desde el mes de marzo.

Según información de Khalil Abdallah de CNN, la caravana que acompañó a también empresaria al Trump National Golf Club en Sterling, Virginia, llegó a las 10:27 am ET, y aunque el servicio secreto contaba con mascarillas de protección, el presidente y sus socios de golf no lo hacían.

Fuente: cubadebate.cu (Con información de CNN y AS)

