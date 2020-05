Turco Asad: «Si me pagan, cumplo contrato hasta diciembre con San José, si no recurriré a FIFA»

domingo, 17 de mayo de 2020 · 00:04

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

Omar Asad, entrenador argentino que hasta poco dirigió San José, aseguró que hablar de un posible retorno o conciliación con el cuadro orureño se dificultan cada vez más, considerando que hasta la fecha el directorio santo no responde a sus llamados ni cancela los honorarios devengados desde enero. No descartó acudir más adelante a FIFA.

En contacto con Los Tiempos desde Buenos Aires, el “Turco” Asad contó sobre su presente, su posible vinculación con Central Córdoba de Santiago del Estero y su paso por el elenco boliviano.

¿Cómo se da su llegada a San José?

Mi nombre ya estaba (en carpeta) desde el año pasado, en enero de 2019 más o menos. Se rumoreaba que podía haber cambio de entrenador y San José jugaba Copa (Libertadores). Despúes de esa vez, empecé a seguir al club, su historia, sabía sus problemas. Luego hubo un parate y apareció por parte del presidente, Marcelo Flores, y del vicepresidente, Carlos Delgado, la posibilidad de hacerme cargo. Pero, previo a eso, había una posibilidad de gerenciamiento de gente mexicana, pero ahora esas personas se fueron a Real Kateri (Beni). Ganaron las elecciones (Marcelo Flores), se rompió la charla, no hubo arreglo, convenio ni desembarco de una empresa. Eso fue el 28 de diciembre. El 29 me llama el presidente electo ofreciéndome el cargo de entrenador, le dije que sí y a los cuatro días, el 2 de enero me puse de acuerdo, viajé el 4, llegué en la madrugada del 5 y el 6 ya me puse a entrenar.

¿Cuál es su situación con San José?

Hasta hace dos semanas les seguía mandando entrenamiento a los jugadores por una cuestión lógica de profesionalismo. A mi nadie me obligaba a mandarle entrenamiento a los jugadores, porque el club al no cumplir las exigencias que estaban en el contrato, que en tres meses no me pagó, se cae el contrato por incumplimiento y no pertenezco más a la parte contractual del club.

Aún así, con mi profesor hablamos y seguimos mandando trabajos, porque nosotros somos así, no dejamos nada colgado, nada a medias aguas, siempre tratamos de ser profesionales. Pese a ya no estar en el club seguimos, pero desde que nos vinimos el 14 de marzo (a Buenos Aires) no vimos nunca más un llamado, nada. Estoy completamente afuera del club. Luego nos enteramos que ellos (jugadores) estaban recibiendo por otro lado entrenamientos y dejamos de mandarles.

– ¿Qué dificultades pasó?

– Estuve sin techo, dos veces nos echaron de hoteles por incumplimiento, no les pagaron. Las dos veces no teníamos hasta las 11 de la noche definido a dónde íbamos a ir, en qué lugar pasaríamos la noche. Fueron dos veces distintas, una en enero y la otra en febrero. Fue lamentable, porque hubo incertidumbre, no había hotel porque estaba cerca el Carnaval.

Nos sacaron el almuerzo, la cena, solo teníamos el desayuno que era por el hotel. Yo gasté mucho dinero argentino que allá en Bolivia vale poquito. Gasté mucha plata argentina para subsistir, comprar para varias personas (cinco en total), habían días que comíamos y otros que no.

¿Cómo resume su estadía en Oruro?

Yo la resumiría en dos: la parte de trabajo, profesional y fubolística; la otra, la contractual. La futbolística fue maravillosa, dejamos un equipo que jugaba bien al fútbol, a momentos superior al rival, ganamos a grandes equipos de local, de visitante, lo dejé a tres puntos del líder.

En lo contractual muy mal, una verguenza. No me atendieron el teléfono hasta el día de hoy. No me llamó nadie, no me pagaron el salario, sí me dieron 152 dólares para repartir entre cinco personas, una en enero y otra en febrero.

– Tras todo eso ¿Qué siente al oír hablar de San José ?

– Lo profesional, me quedo con cómo se jugaba. En el último partido jugábamos con 10 hombres desde el minuto 28 del primer tiempo y no le hicimos más goles a Blooming porque erramos, era para hacer dos o tres goles más. Me queda una deuda moral con los futbolistas, porque cuando

hubo esa patraña de simulación de estafa al hincha, de incumplimiento de contrato y sacarme a mi, nunca me llegó una nota y fue un comunicado interno del club. Los jugadores salieron a buscarme y no entraban a jugar si yo no dirigía. Estoy en deuda con ellos.

¿En un futuro podría volver a San José?

Hoy por hoy, aún la demanda no está metida en FIFA. Yo sigo perteneciendo al cuerpo técnico de San José. En la medida que no haya respuesta, es imposible volver, menos a un lugar donde no te quieren. Algo se rompió con la directiva, con el “fantasma” del presidente (Huáscar Antezana) porque no aparece, con el abogado también que le da letra. Está rota la relación, por eso no puedo trabajar ahí. Pero si hay un cambio en la situación, con otra gente, con otras caras, si está la posibilidad de que me paguen lo que me deben, cumplo mi contrato hasta diciembre. Pero sino, me obligan a recurrir a FIFA y demandarlo ahí.

Central Córdoba lo tiene en la lista

Omar “Turco” Asad , de reciente pasado en San José y con buenas campañas en Godoy Cruz, hoy se encuentra en la lista del club Central Córdoba de Santiago del Estero, además de tener otras ofertas del ascenso de su país, Colombia, Paraguay y del fútbol árabe.

“La posibilidad de dirigir Central Córdoba es real, está ahí, estamos hablando. Somos un montón de entrenadores en lista. Veremos esa posibilidad”, confesó Asad.



Ficha personal

Omar Andrés Asad

Apodo: “Turco”

Lugar y Fecha de nacimiento:

Buenos Aires, 9 de abril de 1971

Edad: 49 años

País: Argentina

Trayectoria como jugador:

Vélez Sarsfield (1992-2000)

Trayectoria como entrenador:

Reserva de Vélez Sarsfield (2009)

Godoy Cruz (2010)

Emelec (2011)

San Lorenzo (2011)

Godoy Cruz (2012)

Atlas de Guadalajara (2013)

Sportivo Estudiantes SL (2013-2016)

San José (2020)

