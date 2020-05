Urenda fue tentado a hacerse cargo del Ministerio de Salud; hoy se hizo su primera prueba para ver si sigue con carga viral de coronavirus

El secretario de Salud de la Gobernación no ha dejado de trabajar desde el aislamiento al que tuvo que someterse al dar positivo al Covid-19. Transcendió que fue invitado a hacerse cargo del Ministerio de Salud. «Mi trabajo y aporte es por Santa Cruz», dijo al respecto.

El secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda, fue sometido hoy a su primera prueba de negatividad como parte del protocolo establecido para pacientes con coronavirus. La autoridad informó de que se encuentra en buen estado de salud, tras haber finalizado su tratamiento con medicamentos, que incluyó la administración de antirretrovirales. La autoridad en conversación con EL DEBER no pudo negar que fue tentado a hacerse cargo del Ministerio de Salud.

“Hoy me hacen la primera prueba de negatividad, que no es suficiente para recibir el alta médica, ya que se necesitan dos pruebas con resultados negativos”, dijo en contacto telefónico con El DEBER, minutos antes de ser sometido al procedimiento del que se aguardan los resultados.

La autoridad está en aislamiento domiciliario, toda vez que días atrás fue dado alta del centro médico en donde fue internado por recomendación médica. “Ya he terminado mi tratamiento. Estoy en mi casa esperando que me den alta lo más pronto posible para volver a trabajar”, aseguró.

Aún hoy en aislamiento, la autoridad que se ha ganado el reconocimiento de la población por su labor en el control del coronavirus, no ha dejado de trabajar ni un solo día. Con 72 años encima se ha mantenido activo, al mando de las políticas regionales de salud.

Ayer, incluso, transcendió que fue tentado para hacerse cargo del Ministerio de Salud ante la salida de Marcelo Navajas por el caso de los respiradores. “Yo no lo había hecho público porque no corresponde”, manifestó al ser consultado al respecto e, inmediatamente, agregó que espera volver pronto a la primera línea de contención del coronavirus en Santa Cruz y por Santa Cruz.

“Mi trabajo y apronte es por Santa Cruz y, obviamente, no lo voy a dejar al gobernador (Rubén Costas) en una situación tan compleja que tiene la salud porque soy parte de su equipo que ha estado trabajando en la contención y lo estamos logrando. Me debo a Santa Cruz y me quedo en Santa Cruz. No tenga la menor duda que tras que pueda salir voy a ir a trabajar donde corresponde para seguir ayudando en esto a mi pueblo”, aseguró.

Urenda tiene una amplia trayectoria, pero su figura como pilar fundamental en la salud se conoció en medio de la pandemia. Tras luchar contra el dengue, se encargó de la lucha contra el coronavirus.

Fuente: El Deber