Urenda prevé que Santa Cruz llegará a 10 mil casos en 10 días y rechaza flexibilizar cuarentena

El secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda, alertó este miércoles que en 10 días el departamento cruceño doblará la cifra de casos de coronavirus y llegará a los 10 mil. En ese marco, expresó su rechazo a que se considere flexibilizar la cuarentena.

“Las cifras que anoche hemos hablado de 4.888 pacientes se va a duplicar en 10 días y vamos a tener 10 mil enfermos en Santa Cruz. Vamos a tener 10 mil enfermos de Santa Cruz de los cuales muchos de ellos van a necesitar terapia”, dijo Urenda.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

El funcionario hizo mención a ese cálculo a momento de justificar la necesidad de fortalecer la capacidad de terapias intensivas.

Señaló que en el Hospital San Juan de Dios se está impidiendo, por problemas con el sindicato y personal, que se utilice la sección de neumología para instalar camas de terapia intensiva, sin embargo, aseguró que se hará lo que sea necesario para implementar aquello.

“Hemos recibido ya 15 respiradores (convencionales) y esperamos recibir 30 más del gobierno nacional y necesitamos los espacios para instalarlos, porque los domos nos van a demorar aproximadamente 10 días”, argumentó Urenda.

Respecto a los 30 respiradores de emergencia que recibió Santa Cruz del lote llegado de España, Urenda dijo que no se utilizan, porque están en problemas judiciales, falta la actualización y médicos señalaron que no son aptos para pacientes.

El Secretario Departamental alertó que incluso en 20 días se podría llegar a los 20 mil casos de Covid.19 en Santa Cruz.

“Si sigue la curva ascendente y la tendencia del crecimiento, vamos a tener 10 mil casos en menos de 10 días y, si sigue sin llegar a la meseta, pues en 20 días podemos tener 15 o 20 mil casos”, sostuvo.

Respecto a la posibilidad de que se flexibilice la cuarentena, Urenda pidió que ni lo inviten si se va a considerar esa situación.

“Lo único que les pido yo es que si hay laguna reunión que quiera flexibilizar la cuarentena, no me inviten porque yo no lo voy a permitir”

Fuente: erbol.com.bo