Valverde: Pidiendo la renuncia de Áñez, algunos quieren que Copa vuelva y rearme la estructura masista

Valverde sostiene que la presidenta no debe renunciar y que algunas personas o partidos políticos que lo critican por sostener sus apreciaciones, están buscando que la presidenta del Senado, Eva Copa, vuelva y arme nuevamente la estructura del MAS.

eju.tv

El periodista y analista político, Carlos Valverde, se refirió en su programa Sin Compostura sobre el «terremoto» político causado en el Gobierno nacional que preside Jeanine Áñez, con relación al caso respiradores.

«El tema de la corrupción a partir de la pandemia, está haciendo que esto se ponga en modo político. Aparentemente, hay gente que está pidiendo la cabeza de la presidenta y condicionando la participación en política de Jeanine Áñez. Si esto no lo arreglan bien, está poniendo en juego la posibilidad de ser candidata a la Presidencia, porque lógicamente no pudiera serlo con semejante barbaridad y no saliera bien», declaró Valverde.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

«Si esto sale como se está denunciando, perderá el aprecio de sus seguidores y las encuestas lo van a demostrar. Si me preguntan si debe renunciar, no debe hacerlo y la primera razón por la que sostengo, que la presidenta no debe renunciar, salvo los que me critican están buscando que Eva Copa vuelva y arme nuevamente la estructura del MAS», enfatizó.

Fuente: Carlos Valverde