Virgilio Prieto: Santa Cruz, Oruro y Beni son las regiones que más preocupan por los casos de coronavirus

El jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud consideró que se deben tomar «medidas más drásticas» en los lugares más afectados de estos tres departamentos. Según dijo, en Bolivia se hacen entre 160 y 180 pruebas por día, de las cuales el 17% da positivo.

Oruro, Beni y Santa Cruz son los tres departamentos que más preocupan en este momento a las autoridades de salud por el elevado número de casos. Así lo confirmó el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, en una entrevista en la radio Frecuencia Urbana, la mañana de ayer.

El profesional advirtió que en el caso de Santa Cruz, la región está muy al borde de rebasar la línea de contención y ubicarse en un mayor peligro, situación que demanda asumir «medidas más drásticas».

Esta aseveración coincide con las declaraciones que hizo el jueves el secretario de Salud de la Gobernación cruceña, Óscar Urenda, al advertir que «con 38 nuevos casos en la capital, Santa Cruz no puede salir de la cuarentena».

Prieto consideró que la decisión de endurecer o no las medidas la tomarán las propias autoridades locales, gobernaciones y municipios, pero que en todo caso hay que especificar que no todos los municipios tienen el mismo nivel de contagio. «Por ejemplo, en Beni el principal problema es Trinidad, en Oruro es la ciudad y en Santa Cruz tenemos 20 municipios afectados en los que hay que tomar diferentes medidas», explicó.

«Sin cuarentena tuviésemos al menos el doble de casos en Bolivia y muy pocas posibilidades de control. Con las medidas (que se tomaron) la epidemia ha estado avanzando en curso lento, pero en los últimos días hay dos departamentos (Oruro y Beni) que han empezado a registrar cifras elevadas y que han pasado la línea de lo esperado», enfatizó.

Prieto admitió que con la aplicación de la «cuarentena dinámica lo mas probable es que aumenten los casos (de coronavirus), por eso hay que extremar esfuerzos en las medidas de control, pero sobre todo hacer que la población entienda y esté consciente, porque a veces en vez de ayudar, está en contra de todo esto (…) Nuestro sistema de salud es muy precario, ha sido desarticulado completamente, no tenemos la capacidad de atender la cantidad de casos si hay una explosión, ningún país ha sido capaz de hacerlo».

«Yo creo que esta es la hora en que cada autoridad tiene que tener la conciencia necesaria sabiendo que cualquier extremo que tengamos que asumir es para proteger la vida. Desde luego que hay que ver la economía, pero esto debe estar muy sujeto a medidas de prevención que cuiden la vida y eviten expansión explosiva (de los casos positivos)», recomendó.

17% de las pruebas dan positivo

En este momento se están aplicando entre 160 y 180 pruebas del coronavirus por día en el país. Según Prieto, el 17% da positivo. Sin embargo, existen departamentos como mucha mayor positividad de pruebas que otros.

«En Beni, que ha detectado sus casos muy tarde, casi todos dan positivo, entonces tenemos un 41% de los casos positivos y un 59%, negativos. El departamento que menos positividad tiene, con una amplia cobertura de pruebas, es Chuquisaca, con un 2% de casis positivos y un 98%, de negativos. Santa Cruz tiene muchísimas pruebas y el 78% son negativas, vale decir, que por cada caso positivo se están tomando (pruebas a) unos cinco o seis casos», explicó.

De acuerdo a los estudios científicos, se cree que «por cada persona con coronavirus hay cuatro contagiadas«.

Prieto asegura que si existen casos no detectados, la cifra no es elevada como mucha gente dice. «Si así fuese ya tuviésemos una epidemia explosiva, ya tuviésemos más muertos».

Finalmente, insistió en que aún es difícil saber cuándo Bolivia podrá librarse de esta pandemia y que mucho dependerá del comportamiento de la población. «Esta es una guerra mundial, hemos perdido dos guerras por estar desunidos los bolivianos. Perdemos todo porque no entendemos que la situación es grave y estamos en el interés personal y las críticas despiadadas contra quienes tratan de hacer algo para frenar la pandemia (…) No solo estamos luchando contra el coronavirus, sino contra mucha gente que no entiende las circunstancias que estamos viviendo».

Fuente: Frecuencia Urbana