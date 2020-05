Vivas: “Aún tengo el beneficio de la duda”

Marco Mejía / La Paz

El director técnico del club Bolívar, Claudio Vivas, admitió que hay mucha gente que no está contenta con el rendimiento que tuvo su equipo en las 12 fechas del torneo local y los dos encuentros que le tocó disputar por la fase de grupos de la Coipa Libertadores de América. “Si el resultado final no es el deseado, los que opinan en contra tendrán el derecho de hacerlo, pero mientras tanto el beneficio de la duda está a favor mío”, manifestó.

El entrenador que reapareció en los últimos días en la prensa local, aunque se lo notó a la defensiva y por lo que menciona con pocas ganas de aceptar entrevistas de los medios de la sede de Gobierno, que durante esta cuarentena le pidieron su palabra.

A Vivas no le gustó que en la última rueda de prensa que apareció, el 20 de marzo, los periodistas le hayan consultado sobre la duda que existía en su cargo, todo debido a un mensaje del presidente Marcelo Claure, quien dijo luego de la partida del director deportivo, Sabino Aguad, que iba a existir cambios a todo nivel.

“Me sorprendió mucho que en una entrevista que le propuse al club y dando oportunidad a cada medio con una pregunta se me consultará que yo era duda en el cargo, yo jamás había pensado en eso, entiendo que el fútbol profesional es así, pero hicimos el 54 por ciento de los puntos y estamos a uno de los dos punteros”, anotó.

El DT afirmó que hay prensa que tiene “mala intención” y que no le desea el bien a la entidad celeste. “Las redes sociales lastiman, la bronca y la antipatía es que The Strongest y el equipo de El Alto nos sacan un punto. Pero la realidad es que faltan 14 fechas y que este año ganamos un clásico, algo que no paso en 2019”, declaró en Futbolmanía.

Admitió que la tarea pendiente es sacar más puntos en condición de visitante y puso como ejemplo que en cuatro visitas que realizó a Santa Cruz, sólo pudo cosechar un triunfo. “Hubo irregularidad en los resultados y eso es algo que el hincha reclama”, finalizó.