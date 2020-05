Vuelo solidario de Colombia a Bolivia para repatriar a Trigo y otros deportistas

El retorno del billarista Javier Trigo, tres jugadores y un entrenador de Real Potosí además de otros tres ciudadanos bolivianos puede tener una buena solución a la brevedad posible. Este domingo se habilitará un vuelo solidario desde Bogotá hasta Bolivia y que puede repatriar a los mencionados que se encuentran desde marzo en la hermana nación de Colombia por la cuarentena que se vive a raíz de la pandemia de la Covid-19 (coronavirus).

«La embajada y el consulado siguen gestionando los temas de los pasajes para retornar. Me movilizaré para ver el costo y requisitos que exigen para trasladarme de Medellín hasta Bogotá, que aproximademente sé que costará alrededor de 200 dólares y solo pueden ir tres personas, aparte del conductor», explicó Trigo en contacto con Los Tiempos desde Medellín, ciudad en la que se encuentra desde marzo cuando fue a participar de un panamericano de billar.

El Ministerio de Deportes, a través de la responsable de Relaciones Internacionales a cargo de Liceloth Romero, tomó conocimiento del tema y gestionó ante Cancillería y la embajada boliviana en Colombia para repatriar a Trigo, en una lista que también incluye a los futbolistas, el entrenador y tres personas que se encuentran en Cartagena.

Una vez que se consoliden los trámites y las gestiones, Trigo aguarda por una buena solución y regresar a Bolivia, aunque antes de llegar a Cochabamba para reunirse con su familia deberá hacer una cuarentena de 14 días en Santa Cruz, requisito obligatorio del Estado Plurinacional de Bolivia en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad internacional.

Las primeras horas de este viernes serán claves para el retorno del billarista a suelo nacional junto a los demás compatriotas que añoran el suelo boliviano. El vuelo está inicialmente pactado para este domingo en horas de la mañana.

Kozoom hizo conocer su caso

El portal de noticias de billar www.kozoom.com dio a conocer la historia de Trigo. Su alerta fue oportuna para que su caso sea conocido en la prensa deportiva boliviana y las autoridades tomen cartas en el asunto.

En una entrevista cedida a Kozoom, Trigo relató su situación y Los Tiempos tomó contacto con el billarista cochabambino y la noticia llegó al Ministerio de Deportes que inició las gestiones para repatriar al deportista nacional que fue a participar a un torneo internacional en Medellín bajo bandera nacional.

«El artículo me está ayudando mucho, muchas gracias por eso. La prensa en mi país recogió mi historia y está presionando para obtener la ayuda que necesito. Y muchos amigos de todo el mundo me están ayudando con un poco de dinero y aún más importante, con su apoyo. Nunca me di cuenta de que tengo tantos amigos en el billar», dijo Trigo.