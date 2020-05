Wilster: Torsiglieri se va y deja su cupo para Osorio

Campeones

sábado, 16 de mayo de 2020 · 00:07

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

Siga las noticias de eju.tv por Telegram

La salida del marcador central argentino Marco Torsiglieri de filas del club Wilstermann deja un cupo libre para que el delantero colombiano Humberto Osorio pueda ser habilitado para el próximo campeonato del torneo nacional.

La dirigencia de Wilstermann ayer confirmó que se rescindió de mutuo acuerdo con el defensa argentino. “La decisión se toma por la situación actual que estamos pasando, hay mucha incertidumbre, en todo sentido. A nosotros nos interesa tener sostenibilidad económica en nuestra planilla hasta fin de año y sabemos que no vamos a tener ingresos por varios ítems y el jugador también con la incertidumbre que hay, con la rebaja de sueldos, no saben si van a seguir ganando lo mismo, no saben cuándo reanudará el campeonato, entonces él decidió dar un paso al costado y eso nos hizo bien”, explicó Renán Quiroga, vicepresidente del Rojo.

El plantel aviador tenía entre sus filas a ocho jugadores extranjeros. Seis de ellos habilitados para el torneo nacional Cristian Díaz, Serginho, Esteban Orfano, Ismael Benegas, Arnaldo Giménez y Marco Torsiglieri; y dos solo para la Copa Libertadores: Humberto Osorio y el brasileño Hugo Borges.

La salida de Torsiglieri deja un cupo para Osorio, quien tiene un contrato con Wilstermann por tres años.

Borges no vuelve

“Hugo Borges termina su contrato a fin de mes y como queremos darle sostenibilidad a nuestra institución y tampoco fue tomado en cuenta por el profesor, vamos a esperar a que finalice su contrato y bueno ya no lo vamos a tener en el plantel”, aseguró Quiroga.

Tanto Borges como Osorio llegaron como refuerzos para la Copa, sobre todo después de la lesión de Gilbert Álvarez, que estuvo fuera por varias semanas.

Sin embargo, ninguno de los dos pudo sumar minutos en la Copa, aunque Osorio sí fue tomado en cuenta para enfrentar a Peñarol (estuvo en la banca), Borges no viajó a Uruguay.

Vínculo con DT Díaz sería hasta 2021

La dirigencia de Wisltermann y el director técnico argentino Cristian Díaz iniciaron ayer negociaciones para ver la posibilidad de renovar el vínculo hasta diciembre de 2021.

“El técnico sacó campeón al equipo, conoce al equipo, conoce a los jugadores y la idea es tenerlo hasta diciembre del 2021”, confirmó Renán Quiroga, vicepresidente de Wilstermann.

Además de las negociaciones con el estratega Díaz, la dirigencia también inició conversaciones con los jugadores Leonel Justiniano, Esteban Orfano e Ismael Benegas.

“Queremos que se quede Leonel Justiniano, es nuestra prioridad. Ismael Benegas también, y bueno a Esteban Orfano vamos a hacerle un contrato por seis meses más”, sostuvo Quiroga, a tiempo de indicar que se avanzó, pero aún no se firmó nada.

Fuente: paginasiete.bo