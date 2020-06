Abogados de exministro Romero aseguran que su fianza es «imposible» de pagar

Carlos Quisbert / Página Siete Digital

La abogada del exministro de Gobierno Carlos Romero, Mónica Ramírez, afirmó que los 350.000 bolivianos que se dispuso de fianza para que cumpla su detención domiciliaria son “imposibles de pagar”, Aseguró que, debido a diferentes factores, entre ellos el acoso político, no ha logrado cobrar sueldos y beneficios sociales.

“La resolución del juez señala que no hay riesgo procesal, entonces consideramos que ni siquiera debería haber una detención domiciliaria, sino libertad simple, por lo que consideramos impagable y desproporcionado los 350 mil bolivianos que se pide que pague. Directamente no va salir de la cárcel, por no tiene dinero”, afirmó Ramírez.

Anoche, el juez anticorrupción Alan Zárate determinó revocar la detención preventiva del exministro de Evo Morales, para dar conceder la detención domiciliaria.

Por otra parte, manifestó que la esposa del exministro se presentó ante el Ministerio de Gobierno para solicitar el pago de un sueldo y algunos beneficios sociales, pero se le negó los mismos. “Él (Romero) no está trabajando, y se le hace imposible pagar la fianza por lo que vamos a realizar todas las impugnaciones necesarias hasta lograr una salida justa”, sostuvo Ramírez.

El juez Zárate también dispuso el arraigo del exministro, la prohibición de contactarse con otras personas involucradas en la investigación, prohibición de acercarse a la Uelicn, al Ministerio de Gobierno, Viceministro de Transparencia y, además, la orden de que se presente cada 15 días en la Fiscalía.

La denuncia del caso Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn), fue presentada por la diputada Rose Marie Sandoval, entonces parte de la oposición, porque en cinco años, esa unidad benefició con contratos por 60 millones de dólares aproximadamente a la empresa Horizontal de Aviación Bolivia. El exministro siempre aseguró que es inocente, pues esa unidad es descentralizada y que él no conocía sobre los contratos que hacía Uelicn.

En enero, el exministro fue imputado por uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes en la adjudicación de contratos a la firma Horizontal.

