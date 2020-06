Activistas visitan al zorro Antonio y dicen que ya no es silvestre, toma leche y come croquetas

Un grupo de activistas pide a las autoridades de Oruro devolver al animal a la familia que lo crió.



Un grupo de activistas a favor de los animales, llegó desde La Paz para apoyar a la familia a la que se le arrebató el zorro Antonio.

Los animalistas aseguran que Antonio ya no es un animal silvestre pues desde pequeño fue criado por esta familia, y más bien fue rescatado de ser sacrificado, por las costumbres que se tiene en algunas regiones del país, donde consideran que la pata o cola de zorro da buena suerte.

La activista, Lenny Bolívar, detalló que esa familia le ha dado a Antonio una vida y la cambió por completo.

“El ya no es un animalito silvestre, eso queremos que nos entiendan las autoridades, con decirles que toma leche y come croquetas. Prácticamente aquí porque no sabían le han cambiado la dieta, esperemos que no esté mal, en las próximas horas nos vamos a movilizar para que un veterinario venga y lo revise”, sostuvo Bolívar.

Pidió a las autoridades orureñas que recapaciten y devuelvan a su hogar al zorro, porque se nota que está sufriendo.

“Decirles que el amor que ha dado esta familia a Antonio es la excepción, ustedes han visto en los videos cómo juega con el perrito, cómo come sus croquetas y toma su leche. Quiero pedirles que por favor accedan a que Antonio vuelva a su hogar”, expuso a LA PATRIA.

Fuente: La Patria