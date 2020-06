Alcaldes alistan huelga de hambre desde el lunes para exigir recursos

La medida fue acordada el jueves, por unanimidad, en una reunión de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM).

Los alcaldes y presidentes de los concejos municipales del país acordaron que el lunes 8 de junio, a las 10:00, instalarán una huelga de hambre para exigir al Gobierno central que cumpla con los desembolsos postergados hace siete meses, razón por la que no tienen recursos para enfrentar la pandemia por el coronavirus ni tampoco para cumplir con los proyectos aprobados, informó hoy el presidente de la Asociación de Municipios de Cochabamba (Amdeco), Héctor Arce.

“Lamentamos el desconocimiento con el que la Ministra de Comunicación ha desinformado a la población. Hemos vivido siete meses en el abandono y en la pobreza municipal.

Hemos vivido sirte meses en el abandono y en pobreza municipal. Por responsabilidad, los alcaldes tenemos que tomar las precauciones. No existen recursos suficientes para manejar la COVID-19”.

Arce, alcalde de Omereque, explicó que los municipios no tienen dinero para pagar al personal administrativo ni al de salud, por eso se optó unánimemente por la huelga que deberá instalarse en las capitales de departamento.

Para mostrar las carencias, señaló que una compra de medicamentos para pacientes COVID-19, en Omereque, le cuesta 191 mil bolivianos, pero solo tiene 93 mil de recursos entregados para el Seguro Universal de Salud (SUS). “Si no me transfieren, no podré comprar medicamentos”.

Dijo que las preocupaciones de los alcaldes giran en torno a cuatro aspectos. El primero es la solicitud no atendida de un fondo solidario con recursos “frescos” del Gobierno central para que los municipios puedan enfrentar el coronavirus.

El segundo tiene que ver con la caída de transferencias. Puso como ejemplo que en abril solo recibieron hasta un 24%, eso supuso tener que despedir personal administrativo y de salud. “Dejé de contratar un médico (para Omereque) porque no tengo recursos. En Mizque hubo casi 20 despidos”.

El tercero es la devolución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Primero, la ley fue aprobada en la Cámara de Diputados, fue rechazada el jueves y piden que se reconsidere en la Cámara de Senadores.

El cuarto es el pedido de la inmediata continuidad de los desembolsos para programas y proyectos municipales porque desde noviembre de 2019 a la fecha no recibieron “ni un boliviano” de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) ni del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI).

Arce reiteró la molestia de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) con la “falsa” información divulgada el jueves por la Ministra de Comunicación al decir que los municipios tiene dinero y bajas ejecuciones presupuestarias, ya que los gobiernos municipales no pueden cumplir con los contratistas ejecutores porque no reciben recursos.

