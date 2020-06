Alfonso Tenorio, de la OPS: “El riesgo por Covid-19 no ha pasado, al contrario, puede aumentar”

Alfonso Tenorio, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en Bolivia, afirmó hoy que la población debe mantener los cuidados para no contraer coronavirus, ante la flexibilización de la cuarentena en varias ciudades, con el retorno del transporte público y las actividades comerciales.

“Si las condiciones personales, familiares y económicas nos permiten no salir, no salgamos sin necesidad. El riesgo no ha pasado, al contrario, puede aumentar”, afirmó en entrevista con Bolivia Tv, resaltando cómo las medidas rígidas permitieron evitar un incremento mayor de los casos.

Bolivia actualmente roza los 10.000 infectados y llegó a los 313 fallecidos, registrando, en la última semana, los picos más altos de contagios, sobre todo en Santa Cruz, Beni y Cochabamba, las tres regiones más afectadas por la pandemia.

Tenorio considera que, en una a dos semanas se verán las consecuencias de la flexibilización del aislamiento, enfatizando que la población juega un rol importante, aplicando medidas de bioseguridad y permaneciendo en sus hogares si no tiene la urgencia de salir.

“Algunos departamentos han levantado (la cuarentena rígida) y otros no, pero estaremos muy atentos a la evaluación que hagan las autoridades. Probablemente en los próximos siete o 14 días se verá el impacto con el número de casos y fallecidos”, dijo Tenorio.

Afirmó que “es difícil hacer proyecciones porque esta es una enfermedad nueva, no sabemos cómo se comportará, pero sí nos debe quedar claro que el comportamiento de la pandemia depende de nuestra actitud personal”.

Fuente: https://eldeber.com.bo