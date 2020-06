Atrapan a paciente de coronavirus que se dio a la fuga

El momento en el que fue capturado el paciente de coronavirus que se fugó este sábado. GENTILEZA

¿Por qué se fugó el paciente positivo de coronavirus? Esa es la pregunta que intentan responder galenos del Hospital San Pedro Claver, con relación al paciente de 49 años que escapó de este nosocomio, la madrugada del sábado (4:00 aproximadamente) por la puerta de ingreso del personal de salud.

Según la información proporcionada por el director de este nosocomio, Giovanni Villavicencio, el paciente fue internado el pasado 1 de junio, transferido del Centro Municipal de Recuperación de Pacientes Sospechosos y Positivos de Covid-19 de la Villa Bolivariana, al presentar problemas de respiración (falta de aire y agitación) por lo que la valoración médica sugirió su internación en el Hospital Covid-19 de Lajastambo, donde se logró compensarlo.

El paciente, que según la ficha epidemiológica es transportista, mostró una importante mejoría en los siguientes días, razón por la que los profesionales a su cargo determinaron darle el alta médica para su posterior retorno a la Villa Bolivariana el viernes.

“Ya el día de ayer (por el viernes) tenía que estar dado de alta, pero una acción de laboratorio quedó pendiente por un resultado un poco irregular; lo que se sugirió es que hoy día (por el sábado) se repita ese laboratorio y dependiendo de eso tenía que ser dado de alta”, relató Villavicencio, en contacto con Correo del Sur Digital.

Añadió que durante su internación el sujeto mostraba un comportamiento “normal”, algunos momentos decía sentirse aburrido por estar encerrado, pero también se le veía activo, realizando ejercicios en la sala, según el reporte de los galenos.

Por lo mismo, los profesionales aún no se explican por qué tomó la decisión de fugarse. “Es lo que no entendemos, faltando horas para que se salga, por qué tomó esa conducta; ha burlado el sistema de seguridad del hospital y al personal, nosotros en todo este tiempo le hemos tratado bien, no sé cuál sería la explicación para que se salga, ni los propios familiares entienden la razón (…) Salió clandestinamente, burlando; yo pienso que hasta intencional”, detalló el titular del hospital.

El presidente del Comité Científico de Chuquisaca, Jhonny Camacho, relacionó el comportamiento del paciente al de una persona con problemas psicoemocionales. “Nosotros entendemos que sí, porque solamente así se puede entender un comportamiento de esa forma, obviamente no está corroborado ese tema, pero uno como profesional de salud entiende que sí tiene este problema psicoemocional, es lógico”, sostuvo.

BREVE RELATO DEL HECHO

El hombre de 49 años de edad decidió huir de la sala de internación del hospital de Lajastambo, cerca de las 4:00 de la madrugada. Al promediar las 8:30, el equipo de epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Chuquisaca, toma conocimiento del caso y se hace presente en el domicilio que se tiene registrado en su historia clínica, donde no lograron ubicarlo.

Posteriormente, ese mismo equipo se desplazó hasta otra vivienda donde sí se encontró al paciente que reaccionó de mala manera cuando se le intentó convencer de que retorne a un centro de internación. El sujeto forcejó con el personal y se dio a la fuga, por lo que se dio parte a las autoridades de la verde olivo y la Fiscalía Departamental que ya instruyó una investigación del caso.

Desde el Comando Departamental de la Policía de Chuquisaca se informó que, una vez conocido el hecho, desplazó al personal para iniciar con la búsqueda del individuo que incluso tuvo tiempo para sacar su vehículo del garaje, aunque después, abandonó el motorizado en plena vía pública.

Tras la persecución, el paciente se internó en un lugar inaccesible, haciendo que su captura se complique, aunque los efectivos policiales no se detuvieron en su intento e informaron que en horas de la tarde se lo había visto por la zona de Villa Armonía.

Luego de un rastrillaje intenso por el sector, el Comando de la Policía, a través de sus unidades especializadas, dio con el paradero del caso positivo de covid-19 aproximadamente a las 21:30 de este sábado -luego de 17 horas de su salida del hospital- en la zona del surtidor Trébol. Luego de su aprehensión el sujeto fue conducido a la Villa Bolivariana, donde se mantendrá en un aislamiento obligatorio para prevenir el contagio de Covid-19.

