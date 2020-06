Blooming decide autogestionar sus derechos audiovisuales y recomienda no rescindir con Quiroga

miércoles, 17 de junio de 2020 · 00:01

El directorio de Blooming decidió ayer que “no entrará a la licitación manejada por la federación”, “autogestionar sus derechos audiovisuales de Tv” y recomendó a la División Profesional que “no se rescinda el contrato con la actual empresa” Sports Tv Rights.

“Blooming no entrará a la licitación manejada por la federación. No le estoy faltando el respeto a nadie”, adelantó anoche Juan Jordán, presidente del cuadro cruceño, luego de comunicar que se determinó “autogestionar sus derechos audiovisuales de Tv: administración y comercialización de 2021 en adelante y recomienda que no se rescinda el contrato de la actual empresa, que fenece el 31 de diciembre de 2020”.

Jordán habló luego de reunirse con la directiva bloominista. “En este momento hay un ofrecimiento de modelo de negocio del Club Bolívar, que ofrece 104 millones de dólares fijos por 10 años de fútbol profesional más una participación accionaria de entrada por tus derechos intangibles y se podrá acceder a una participación accionaria si es que quieres comprar acciones”, explicó el dirigente en BNN-Noticias.

Según Jordán, “para que Blooming ingrese a una licitación, la federación tendría que copar en este momento lo que ofreció el señor Marcelo Claure, que ofreció que inmediatamente se firme el contrato, que no es para ahora, sino para enero, ellos entregarían el 10% de los 100 millones de dólares, Blooming esperará que se haga una licitación, pero con las reglas claras”.

El bloominista aclaró que “esto se viene conversando desde hace meses, antes que comience la pandemia. Blooming ya adelantó que no participará de la licitación”.