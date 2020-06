#Bolivia sin cultura, es como una persona sin alma. El camino para reducir de peso NO es extirpar el corazón, es recortar la grasa de viajes, gastos, corrupción, «embajadores» que no explican, erogaciones publicitarias, etc.





