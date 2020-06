Brasil y Bolivia se van poniendo de acuerdo sobre cláusula de «fuerza mayor»

En exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, en El Bunker se refirió a la cláusula de «fuerza mayor» invocada por Petrobras sobre contrato de GSA con Bolivia. Según Ríos se está haciendo un problema de nada porque esto no representará una perdida para Bolivia.

«Estamos haciendo un problema de nada, ya se están recomponiendo los volumenes, en dos meses vamos a estar de nuevo en los 14 millones de metros cúbicos de gas. No es una perdida, es una postergación de flujo de caja que nos va entrar porque ese gas nos lo van a pedir más adelante», indicó.

Ríos sugiere no enfrentarse al gran comprador de gas que tiene el país porque saldremos perdiendo. «Es nuestro único gran comprador, lo que hay que hacer es que nos adelanten un poco los volumenes y no enemistarnos con ellos, no ir a un juicio legal que nos va costar una montonera de plata como La Haya».

«Tenemos que entender que aquí hay una fuerza mayor, una restricción al transporte, a la demanda del combustible. Lo más irresponsable sería irse a un arbitraje porque lo perderíamos», agregó.npetv

Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker