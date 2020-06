Camacho al expresidente Morales: El cuento de «buen gobernante» no te lo cree nadie

El candidato a la Presidencia por la alianza «Creemos» Luis Fernando Camacho, respondió al tweet del expresidente, quien acusa al gobierno de la presidenta Jeanine Áñez de agravar la situación de la pandemia y la paralización de la economía.

Camacho respondió y escribió: El cuento de «buen gobernante» no te lo cree nadie. Despilfarraste nuestra plata en museos y palacios. Corrompiste la justicia, no invertiste un peso en salud y quisiste quedarte haciendo FRAUDE. Nos libramos de tu dictadura y saliste huyendo. El pueblo no olvida, EX DICTADOR.







Fuente: Luis Fernando Camacho



