Comunicado de Creemos sobre la decisión del TSE y el voto de los jóvenes de 18 años

Después de las presiones y exigencias del frente CREEMOS y de los colectivos y jóvenes en todo el país, el Tribunal Supremo Electoral abrió hoy la posibilidad de que puedan ejercer su derecho al voto los jóvenes que cumplen 18 años hasta el 6 de septiembre.

Cabe recordar que el día 29 de mayo CREEMOS presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional una acción de inconstitucionalidad abstracta para precautelar el derecho de los jóvenes de 18 años, para elegir y ser elegidos. Hoy el TSE comunica que se allana a respetar el derecho de los jóvenes a elegir, pero la Constitución dice «elegir y ser elegidos». Es decir, se avanzó considerablemente, pero aún falta respetar el derecho de los jóvenes a «ser electos».

Por otra parte, CREEMOS hizo pública su posición de que el derecho de los jóvenes de 18 años a elegir y ser elegidos, es uno de los 3 puntos sobre los que nuestro frente político sentó posición ante el TSE. Los otros dos son también muy importes y seguiremos exigiendo al TSE que convoque a un nuevo proceso electoral, una vez que se haya superado la crisis de la salud y, principalmente, se desmonte la maquinaria fraudulenta del MAS.

Es imprescindible cambiar la actual repartición de circunscripciones uninominales, para que se respete el derecho democrático de un boliviano, un voto. Y no como ahora, que el 30% de votos rurales eligen el 50% de los curules en la Asamblea Plurinacional. El próximo gobierno tiene el desafío de cambiar Bolivia, y eso no se puede hacer si nace de un proceso sospechado y fraudulento. No puede ser fruto de la vulneración de los derechos de todos los bolivianos.

Saludamos a todos los jóvenes de Bolivia, celebramos con ellos su lucha que hoy hizo respetar uno de sus derechos y manifestamos nuestro compromiso de trabajar junto a ellos para llevar su voz al poder.

Fuente: Luis Fernando Camacho