Concejal Siñani: Vamos a ser muy estrictos con el servicio de transporte público

La autoridad afirmó que rigen las sanciones por incumplimiento a las medidas de bioseguridad y a la restricción de placas en la circulación vehicular para vehículos de transporte público.



El concejal Fabian Siñani anunció en las primeras horas de este lunes un control rígido al servicio de transporte público y que el mismo será evaluado de forma constante para corregir situaciones de desorden o incumplimiento a las disposiciones establecidas por el municipio.

En entrevista con un medio televisivo, el munícipe dijo que las Leyes municipales aprobadas en pasados días, tienen como objetivo evitar que los casos de coronavirus en el municipio se incrementen luego de la implementación de la cuarentena condicionada dinámica.

“Espero que este desorden inicial vaya desapareciendo, vamos a ser muy estrictos con eso y lo hemos dicho reiteradamente, el incumplimiento de estas disposiciones de bioseguridad podría ocasionar que el transporte público se convierta en un foco de infección y eso no lo vamos a permitir de ninguna manera, vamos a ser muy estrictos con el transporte público, porque además todas estas medidas están respaldadas por médicos y aceptadas por el sector del transporte”, dijo Siñani.

Recordó que la Ley Municipal de Regulación del Servicio Público de Transporte y Motorizados en la cuarentena por la emergencia sanitaria establece sanciones en caso de incumplimiento de los protocolos de bioseguridad, las cuales serán aplicadas desde este lunes.

“Vamos a hacer cumplir estrictamente la ley aprobada que tiene que ver con las multas, en el caso de que no se respete el distanciamiento físico o para el caso que no se respete la terminación de la placa según el día de la semana son dos mil bolivianos de multa más la retención del vehículo hasta dependencias de la Policía y para las otras infracciones, por ejemplo no tener el barbijo, no tener el agua jabonosa en los vehículos de transporte público, la sanción es el decomiso de placas, por todo el día, esas son las sanciones y corren hoy mismo”, aseveró la autoridad.

Reiteró que de incumplirse las medidas de bioseguridad de parte de los conductores del autotransporte, de parte de la ciudadanía y de parte de las actividades económicas que hoy reinician sus labores, el municipio podría retornar a una cuarentena rígida.

“Si se empieza a producir descontrol, desorden mayor y esto repercute en los datos médicos del coronavirus, probablemente tendríamos que agudizar las medidas, retornar a una cuarentena rígida, está en nuestras manos que eso no ocurra”, dijo el concejal.

Fuente: CMLP/GAMLP