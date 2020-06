Contribuyentes destacan labor de Kioscos Tributarios de Gerencia Distrital Santa Cruz-I

Contribuyentes cruceños agradecieron la colaboración otorgada en los Kioscos Tributarios de la Gerencia Distrital Santa Cruz-I, orientación que les facilitó el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

La contribuyente Claudia Toledo dijo que los Kioscos Tributarios: “Son de mucha utilidad para los contribuyentes, es una excelente ayuda, los funcionarios son pacientes, enseñan a detalle”.

José Ernesto Menacho refrendó: “Me ha parecido bien, bastante efectivos (…), sé que todo se puede hacer vía virtual, desde casa, pero todos aquí me han asesorado, lo tengo más claro. La atención es muy buena, me ha ayudado en todo lo que he pedido”.

Moisés Palachai reconoció que “a veces, uno no entiende cómo debe declarar y aquí le dan esa ayuda pedagógica para hacer y cumplir sus obligaciones la atención me pareció muy bien, la atención personalizada, muy buena”.

Para Daniela Choque la atención en el Kiosco Tributario es “la verdad, muy eficiente, accesible para los contribuyentes, que no están preparados para declarar sus documentos”.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Los Kioscos Tributarios de la Gerencia Distrital Santa Cruz-I están ubicados en la calle Sucre Nº 150, entre calles Chuquisaca y La Paz; donde también está la Plataforma de Atención al Contribuyente.

Ambos servicios se encuentran también en todas las Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO), Gerencias Distritales, Agencias Tributarias y Agencias Distritales de la Administración Tributaria.

En los Kioscos Tributarios, el contribuyente tiene a su disposición computadoras y asesoramiento tributario para efectuar en ese mismo lugar sus declaraciones juradas por impuestos nacionales, dosificación de facturas, envío del Libro de Compras y Ventas (LCV), entre otras obligaciones tributarias.

Mientras que la Plataforma de Atención al Contribuyente presta servicio tributario personalizado, con la diferencia de que no se pueden efectuar de manera directa operaciones tributarias como en una Kiosco Tributario.