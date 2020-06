DDHH de la ONU cuestiona hostigamiento a periodista de Gigavisión y canal lo suspende por precaución

La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudc) de la ONU cuestionó hoy el hostigamiento del Gobierno nacional al periodista y jefe de informaciones de Gigavisión, Junior Arias, quien denunció el sobreprecio en gases lacrimógenos. La Oacnudc dijo que el Estado debe abstenerse de reacciones “desproporcionadas”.

“Los periodistas que investigan presuntos actos de corrupción no deben ser blanco de hostigamiento o acoso. El Estado debe abstenerse de reacciones desproporcionadas que puedan generar un efecto inhibitorio o silenciador en la prensa”, señaló en una publicación en su cuenta de Twitter.

En un comunicado, publicado la noche del domingo, el Ministerio de Gobierno admitió la compra realizada a finales de 2019 de agentes químicos para la Policía, pero descartó que hayan irregularidades en el proceso. Agregó que proseguirán a que el periodista rectifique sus denuncias porque trata de dañar la imagen del actual Gobierno.

1/3. Ante la reacción pública a la denuncia dada a conocer por @RedGigavision, la OACNUDH recuerda que en un sistema democrático las autoridades están sometidas a un mayor escrutinio público y deben favorecer el debate bajo un clima de apertura al trabajo de la prensa. Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram — OACNUDH Bolivia (@Oacnudh_BO) June 3, 2020

Esta situación desató una serie de críticas hacia el Gobierno nacional. Incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre este tema y dijo que en vez de calificar este accionar como “guerra sucia”, el Estado debe rendir cuentas.

El lunes, el equipo de Red Gigavisión publicó en su cuenta de Facebook documentos que sustentan su investigación asegurando que no se trata de difamación.

“El Ministerio de Gobierno designó como intermediario a Bravo Tactital Solutions LLC, Bolivia pagó $us 5.649.137,64 por la compra de agentes químicos por contratación directa, que Bolivia pagó más que Venezuela en la compra de 2 ítems que hacen una diferencia en el pago en contra de Bolivia de Bs 14.800.000”, indica la publicación.

Gigavisión

El canal de televisión Gigavisión denunció hoy que recibió información de que existen presuntas instrucciones a la Policía para realizar seguimiento en contra del periodista por lo cual ha decidido replegar con licencia temporal.

«El objetivo (con la licencia de Junior) no es que estemos retrocediendo, no es que nos hemos muerto de miedo, somos además gente de trinchera así hemos sobrevivido, no es la primera vez que tenemos este tipo de dificultades. La razón es que queremos verificar si existen o no las condiciones en este país para realizar nuestro trabajo periodístico, queremos saber si el estado no se puede o no brindar las garantías que se necesitan para el ejercicio libre independiente y soberano de la libertad de expresión», dijo Arias.