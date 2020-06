Demandan a River Plate por racismo en duelo con Wilstermann

Campeones

Dos abogados argentinos iniciaron una acción penal contra el club River Plate por dopaje, xenofobia, encubrimiento, discriminación y racismo en el partido que el equipo de Buenos Aires goleó por 8-0 a Wilstermann el 21 de septiembre de 2017, por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

La demanda también alcanza al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, al titular millonario Rodolfo D’onofrio y al mandamás de la AFA, Claudio Tapia.

El portero chileno Raúl Olivares aseguró la semana pasada que “algún día se sabrá lo que pasó” en el duelo de hace tres años. “Cuando River me atacaba, nunca vi un ritmo así, de esa manera. No lo vi en ningún equipo, y mira que enfrenté a Atlético Mineiro, a Palmeiras… No se lo vi a nadie. Yo creo que ese ritmo es del Barcelona, del Real Madrid, del Manchester, del PSG…”, dijo.

Luego de enterarse de la declaración, los juristas Sergio Parodi y Alejandro Sánchez se contactaron con el golero para iniciar el proceso y pedir la investigación de lo sucedido antes, durante y después del encuentro disputado en el estadio Antonio Vespucio Liberti, que definiría la serie de cuartos de final de la mentada Copa internacional.

“Xenofobia, agresiones a hinchas de Wilser y discriminación”, son las principales acusaciones en el escrito.

“Hay muchas cosas que entran ahí, como los actos racistas que sufrió la gente boliviana, la barra de nosotros, la barra de Wilster, por parte de la barra de la River Plate y los temas del doping que está en proceso de investigación”, dijo el portero chileno Olivares en contacto con radio ADN.

Contó que pasaron cosas que no se pueden entender, como el que no les dejaran calentar en el campo de juego y les habilitaron un espacio reducido, “para cinco personas”, en el que tuvieron que hacer el trabajo el retraso de 10 minutos del equipo local para entrar en la cancha.

“Hubo abuso de poder por parte de River Plate y esto que se hace es para que no ocurra con ningún otro equipo. Personas que eran simpatizantes, ni siquiera barras bravas, fueron desfigurados y les marcaron por toda su vida, fueron varios y en un acto temerario se aprovecharon por estar en su ciudad”, resaltó

La radio chilena también se comunicó con el titular aviador, Gróver Vargas, para consultarle del tema y señaló que espera se haga justicia.

“Vivimos momentos muy difíciles en Buenos Aires porque ellos no nos cuidaron como deberían hacerlo, hicieron mucho daño a la gente que fue con nosotros”, señaló el dirigente.

