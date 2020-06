Dan detención preventiva a tres implicados, denunciados por el SIN, en caso de corrupción en la Gerencia Distrital La Paz-I.

En audiencia virtual de medidas cautelares, realizada este domingo, se determinó la detención preventiva del ex gerente de la Distrital La Paz-I, J.R.L.S.; el ex funcionario de la Unidad de Cobranza Coactiva, R.L.M.V.; y de la ex jefa del Departamento Jurídico y Cobranza Coactiva, M.Y.V.R., en el panóptico de San Pedro y el Centro de Orientación Femenino de Obrajes, respectivamente.

El Gerente General del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Rubén Dario Tabata Justiniano, fue quien dio la declaraciones.