Educación calla ante denuncias por falta de registros en SIE para el cobro de bonos

martes, 2 de junio de 2020 · 10:27

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Página Siete Digital / La Paz

Se incrementan las denuncias de padres y madres de familia de estudiantes que no logran cobrar los bonos de ayuda por la pandemia del coronavirus, debido a que los bancos no cuentan con las listas actualizadas para proceder al pago. Muchas unidades educativas aún no hicieron los registros correspondientes en el Sistema de Información Educativa (SIE) dependiente de la Dirección de Planificación del Ministerio de Educación. Pero la cartera de Estado no se pronuncia al respecto.

El Ministerio a través de un instructivo emanado el pasado 4 de mayo, ordenó que en cumplimiento a los decretos 4197, 4199, 4205 y 4210, normativa que prevé la entrega del Bono Familia a los estudiantes del nivel inicial, primaria y secundaria de las unidades educativas fiscales y de convenio del subsistema de Educación Regular, se debían consolidar datos en el SIE.

Por lo que a través del Viceministerio de Educación Regular, se instruyó a las direcciones departamentales de educación y direcciones distritales educativas del Estado, cargar información en los siguientes casos específicos: 1. Estudiantes que cambiaron de jurisdicción. 2. Estudiantes de unidades educativas de nueva creación. 3. Estudiantes que llegaron del exterior y no pudieron regularizar su inscripción. 4. Estudiantes que debido al Covid-19 y otras razones, no realizaron o no completaron su registro.

En dicho instructivo se estableció que el módulo de inscripción debía estar habilitado “por última y única vez del 5 al 8 de mayo” y que “en caso de no consolidar la información en las fechas establecidas los perjuicios serán de exclusiva responsabilidad de las direcciones departamentales de educación y direcciones distritales educativas del Estado”.

Sin embargo por diversos factores hay estudiantes de unidades educativas de diversos puntos del país que a la fecha no pueden cobrar el bono debido a que no se encuentran registrados, siendo incluso alumnos antiguos.

“De mi hijita que tiene 5 años no puedo cobrar porque no sale en el sistema. Y yo necesito porque no tengo ni para cocinar, no tenemos nada, tampoco tengo ayuda de mi pareja, yo soy sola, por favor”, manifestó una madre de familia de la unidad educativa San Jorge Dos de la capital tarijeña, en contacto con Página Siete.

También “hay varios niños y niñas que no estaban en el SIE, pese a que estaban pasando clases, pero por alguna razón la unidad educativa no subió sus datos, en la etapa de inscripciones. Al no estar en el SIE, el niño o niña no puede cobrar su bono”, señala una de las denuncias realizada por una madre de familia de la ciudad de Tarija.

“De mi hijita que tiene 5 años no puedo cobrar porque no sale en el sistema. Y yo necesito porque no tengo ni para cocinarme, no tenemos nada, tampoco tengo ayuda de mi pareja, yo soy sola, por favor”, manifestó una madre de familia de la unidad educativa San Jorge Dos de la capital tarijeña, en contacto con Página Siete.

Otra denuncia manifiesta que en otros casos sí se registraron los datos en el SIE a inicios del mes de mayo como señalaba el instructivo, sin embargo hasta la fecha no pueden cobrar debido a que la banca no tiene los datos actualizados del SIE.

Debido a esos problemas, madres y padres de familia de departamentos como La Paz, Santa Cruz, Tarija, entre otros, indicaron que presentaron sus reclamos ante al personal de las unidades educativas, como corresponde, sin embargo no recibieron ninguna respuesta, por lo que piden la intervención del Ministerio de Educación, debido a que apuntan a una negligencia por parte de los establecimientos.

Este medio de comunicación pidió una respuesta por parte del Ministerio de Educación, para saber de qué forma se podría colaborar a los padres y madres que no lograron hacer el cobro, sin embargo no se obtuvo respuesta por parte de la Viceministra de Educación Regular, Gabina Condori.

Fuente: paginasiete.bo