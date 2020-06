El BCB ratifica que no modificará el tipo de cambio y que la liquidez del sistema financiero supera los Bs 12.000 millones

El sistema financiero boliviano «está fuerte, es solvente y existen los recursos necesarios» para garantizar una buena liquidez en el sistema financiero, dijo el principal ejecutivo del Banco Central de Bolivia.

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Guillermo Aponte, ratificó hoy que no se modificará el tipo de cambio, del boliviano respecto al dólar, y destacó que el sistema financiero nacional es solvente, ya que cuenta con una liquidez superior a los 12.000 millones de bolivianos.

«El sistema financiero boliviano está fuerte, es solvente; existen los recursos necesarios y hay más de 12.000 millones de bolivianos en la liquidez del sistema financiero para poder enfrentar la crisis que hoy estamos viviendo», aseveró Aponte, luego de presentar un informe de política monetaria al Gabinete de ministros.

Aponte recordó que desde que asumió la Presidencia del BCB, por invitación de la presidenta Jeanine Áñez, adoptó la política de mantener invariable el tipo de cambio y dijo que, actualmente, esa decisión se mantiene, a pesar de la crisis por la pandemia del coronavirus.

«No habrá modificación del tipo de cambio, lo ratifico nuevamente. La bolivianización se mantiene, el boliviano está firme, la moneda nacional tiene el respaldo necesario y no se requiere conversar sobre ninguna otra alternativa que no sea la que hemos definido, de mantener el tipo de cambio», remarcó.

Respecto a los créditos internacionales, dijo que la única función del BCB es registrarlos como deuda pública externa y que, en los documentos que llegaron al ente emisor, «no existe ninguna condicionalidad» del Fondo Monetario Internacional (FMI), como se quiere hacer creer a la población.

«No hay ninguna condición, somos soberanos, tomamos nuestras propias decisiones; la ley del BCB le faculta al BCB a tomar esas decisiones (mantener el tipo de cambio) y esas son las decisiones que cuentan con el apoyo de los ministros del área», subrayó.

Aseguró que, desde comienzos de 2020, se asumió con mucha seriedad un Programa Fiscal Financiero que venía registrando buenos resultados en el primer trimestre de este año, hasta la expansión «sin precedentes» del coronavirus, una pandemia que amenaza a la economía mundial y que también afectó a Bolivia.

«Las consecuencias afectan a todos los agentes económicos, en todos los sectores, y Bolivia no es una excepción», sostuvo.

En ese sentido, afirmó que el BCB utilizó todos los mecanismos que tiene a su alcance para trabajar de manera conjunta con los ministerios del área económica, cuyo único fin fue mitigar los efectos del coronavirus en el país.

