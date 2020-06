El COED se reúne para analizar la cuarentena en medio de diferencias por los planes de contención

La alcaldesa Sosa reclamó que no recibe apoyo en la lucha contra el Covid-19. El gobernador dice que no se puede afirmar que no se trabaja coordinadamente.

“Nadie ha dicho que se suspende o que va a seguir”, declaró este viernes el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, al ser consultado sobre la ampliación de la cuarentena rígida o, en su defecto, su flexibilización.

En todo caso, la autoridad departamental, aclaró que esa es una decisión que será tomada en coordinación con todas las instituciones que conforman el Centro de Operaciones de Emergencia (COED), en una reunión que será convocada en las próximas horas.

Este domingo, culmina la cuarentena rígida en Santa Cruz, pero los datos epidemiológicos muestran un panorama adverso frente al coronavirus, con un repunte de casos las últimas semanas y cifras acumuladas que alcanzan los 10.127 afectados y 250 fallecidos.

En este escenario, la alcaldesa interina de la ciudad, Angélica Sosa, en la última reunión de emergencia del COED, pidió el apoyo de todos para hacer un rastrillaje de los afectados ‘casa por casa’, hasta cubrir toda la ciudad. Sin embargo, esto no se concretó y la comuna tuvo que aplicar sola su plan de respuesta al Covid-19 en la ciudad.

Esto llevó a que el jueves Sosa, emita un manifiesto público, en el que expresa que, «en tres meses de la pandemia, la comuna no recibió ningún tipo de apoyo del Gobierno para apoyar la lucha contra el coronavirus» y que también» está socorriendo a personas en situación de emergencia de salud, que deben ser atendidas por el Sedes, en los hospitales de tercer nivel por la gravedad de sus enfermedades y por el Ministerio de Salud”.

La autoridad dijo que, a pesar de las limitaciones económicas, la Alcaldía cruceña, habilitó centros de salud para atender los casos por coronavirus, camas en hospitales y otras medidas, que las aplica sola.

En respuesta, el gobernador Costas dijo hoy que puede haber diferencias con el Gobierno Municipal, pero que nadie puede afirmar que no se trabaja coordinadamente y menos que hay un interés político en la lucha contra el Covid-19. “Que no sigan con el cliché y con la historia de que esto es político y que no hay coordinación. Dentro de una situación democrática, de la posibilidad de buscar las mejores condiciones, puede haber diferencias para buscar el bienestar y bien mayor de la población, pero les aseguro que en estos tres meses lo que hemos hecho ha sido mancomunar esfuerzos, especialmente con la Alcaldía. Aquí no hay, por lo menos de mi parte, ningún interés de querer mesclar o contaminar con temas políticos partidarios», manifestó al gobernador.

Mientras tanto, no hay una definición oficial respecto al tipo de cuarentena que deberá abordar el departamento a partir del lunes.

Fuente: El Deber