El lazo que une a José Eduardo Derbez y Fernando Colunga: por qué el hijo de Victoria Ruffo tiene una relación cercana con el actor

El actor recordó con gran entusiasmo su Primera Comunión y Confirmación

El hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez aseguró que sostiene una estrecha relación con el actor (Foto: José Eduardo Derbez / IG fernandocolungaoficial)

José Eduardo Derbez es uno de los más abiertos dentro de su familia. Desde hace meses, el joven ha revelado pequeños detalles de su intimidad para que sus fanáticos conozcan más sobre su vida y recientemente no dudó en delatar el lazo que lo une al protagonista de varias telenovelas mexicanas, Fernando Colunga.

El hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez aseguró que sostiene una estrecha relación con Colunga, porque es su padrino de Confirmación.

En una entrevista que le realizó el conductor de Me caigo de risa, Faisy, para su canal de YouTube, José Eduardo Derbez recordó cómo fue su festejo de Primera Comunión y su Confirmación.

El hermano de Aislinn y Vadhir Derbez mencionó que tuvo una muy buena celebración ya que estuvieron presentes todos sus amigos de la escuela y disfrutó de diversos juegos.

“Mi padrino fue Fernando Colunga», confesó el hijo de Eugenio Derbez (Instagram: pasion_poder)

“Me acuerdo perfecto. Según yo iba de un traje obscuro y corbatita. Yo lo que más quería, no era tanto la misa, sino la fiesta con mis cuates, porque había invitado a todos mis cuates de la escuela. Me habían contratado un mini casino, un torito inflable… mi Primera Comunión fue muy bonita”, indicó entre una muy amena plática.

José Eduardo destacó que, en cambio, su Confirmación fue en la escuela y ante la mirada atónita de la comunidad escolar.

“Mi padrino fue Fernando Colunga. Sí (lo sigue viendo), pero ¿sabes qué fue lo cag…? Que todas las maestras querían porque iba a ir Fernando Colunga”, le precisó Derbez a Faisy.

Durante esta conversación, José Eduardo también reveló su profundo miedo hacia los murciélagos, animal al que le tiene fobia desde su infancia y que se acrecentó hace unos años cuando varios de estos se le acercaron rápidamente en un teatro local.

El hijo de Victoria Ruffo mencionó que no le gusta la cebolla, el ajo, el jitomate y los alimentos con huesos: “Yo no puedo agarrar el hueso. No sé qué siento, pero no me gusta sentir el hueso”.

Confesó que tiene un profundo respeto y siente una gran admiración por la actriz de 91 años, Queta Lavat (Foto: Instagram de José Eduardo Derbez)

Confesó que tiene un profundo respeto y siente una gran admiración por la actriz de 91 años, Queta Lavat: “Tiene una actitud increíble. Es una mujer a la que admiro muchísimo y la quiero muchísimo. No sabes qué gran mujer y qué gran actriz de las películas de antes”.

La llamativa presencia de José Eduardo Derbez

Aunque José Eduardo lleva bastantes años en el mundo de la actuación, fue desde que apareció en el reality show De viaje con los Derbez que demostró su facilidad de palabra y el gran sentido del humor que tiene.

Así ha revelado grandes secretos de su familia en su canal de YouTube, donde ha tenido gran aceptación por parte de sus más de un millón de suscriptores.

Fue a principios de este año cuando el actor entrevistó a sus papás Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, quienes hablaron de cómo surgió su historia de amor.

Ambos actores ofrecieron dos versiones diferentes sobre este acontecimiento de su vida. Y es que mientras Ruffo reiteró que Derbez fue muy coqueto con ella, el comediante que ahora radica en Los Ángeles, California, dijo que fue su ex pareja quien lo buscó incesantemente hasta que pudieron concretar una cita romántica.

Incluso hablaron sobre la polémica “boda falsa” que montaron en al década de los 90, cuando decidieron unirse tras el nacimiento de José Eduardo.

