El nuevo preparador físico del Tigre busca monitorear hasta el estrés de sus jugadores

Campeones

lunes, 15 de junio de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Paola Calle / La Paz

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Se considera un apasionado por su trabajo y va de la mano de la tecnología. El preparador físico, Leandro Vilariño, tiene claro que llegó a The Strongest para aportar e implementar un nuevo estilo de entrenamiento.

“Estamos tratando de incorporar algunas herramientas tecnológicas del monitoreo en los jugadores, escalas de bienestar desde cuando ellos se levantan, que tienen que ver con sensaciones musculares, sensaciones de fatiga, sensaciones de estrés, de cansancio y en función de eso se construye el entrenamiento diario», explicó Vilariño, quien agregó que el «reporte posterior a la sesión» es presentada a «la gente del cuerpo técnico».

El argentino explicó que si bien no se trabaja por ahora en los entrenamientos habituales, ya explicó a los jugadores cómo serán los ejercicios por lo que incorpora algunos conceptos hasta que se retorne a las prácticas tradicionales. Vilariño llegó al Tigre con la tecnología como un gran aliado en su trabajo, que ya ocurrió en su paso por Blooming.

“Yo a The Strongest llevo la tecnología mía y esa tecnología es la que después aplicamos en los entrenamientos diarios, esa es la idea de Alberto (Illanes) de incorporar esto y darle un salto de calidad al trabajo que uno va haciendo, lo que te permite la tecnología es cuantificar lo que a simple viste uno no ve. Puedo decir que un jugador corrió mucho, pero queda en una palabra que yo estoy pensando y la tecnología es objetivar eso para hacer que pase”, manifestó el preparador físico.

Vilariño trabajará con un encoder, un medidor de fuerza, potencia y velocidad, además de la tecnología GPS. “Es la tecnología que me apoya mucho para guiar los procesos de entrenamiento y en forma objetiva determinar que uno plantea de la dosificación, cuando uno ve que esto conserve esa idea y ahora si ves que el impacto no es el deseado ahí es donde empieza a buscar distintas alternativas para modificar lo que uno quiere; es un dispositivo de velocidad se llama encoder. El encoder mide fuerza, potencia, velocidad y aceleración, lo que uno realiza con un implemento como puede ser una pesa o una barra y en función de eso se determinan necesidades de los jugadores si tienen más necesidades de fuerza, de potencia más necesidad de velocidad y se dosifica de acuerdo a lo que nos diga. La tecnología GPS, ya sea monitorear al jugador en un entrenamiento como en la competencia misma”, señaló Vilariño.

Retorno del fútbol

Vilariño explicó que le preocupa el retorno a los entrenamientos pues los jugadores no trabajaron con el balón, ni en grupo por más de 80 días y que eso es un aspecto que se debe cuidar. Lo que el argentino pretender reforzar en el plantel atigrado es la fuerza.

“Considero que (los jugadores) están completamente desadaptados a lo que tiene que ver la carga específica, los chicos no pueden tener desplazamientos, aceleraciones como deberían tener, no están teniendo patrones de juego que tiene que ver con el elemento como actor principal y por más que uno trata de ver las cargas, la sensibilidad con el jugador se va ver bastante modificada y ahí es cuando nosotros tenemos que intervenir”, subrayó.

El argentino aseguró que en el momento que se retorne a las prácticas habituales se tendrá que ser cuidadoso con los jugadores, no sólo por tema de lesiones que se puede presentar en una disciplina de alto rendimiento, sino por la ansiedad que presentarán los futbolistas.

“La realidad indica que un jugador de fútbol profesional nunca estuvo 80 o 100 días sin hacer competencia, sin estar en contacto con la pelota, la capacidad aeróbica eso no me preocupa, me preocupa que los jugadores trabajen bien sobre lo niveles de fuerza. La fuerza es considerada la madre de todas las capacidades, cuando un jugador pierde niveles de fuerza se descompensa por todos lados, entonces considero que mientras nosotros podamos trabajar a distancia la fuerza, la capacidad de movimiento del jugador, la salud muscular del jugador, eso va ser un problema menos para el momento de volver a entrenar. El mayor problema lo vamos a tener con el elemento, con la pelota y con la interacción. Con el compañero van a estar faltos de tiempo, distancia, objeto que es el objetivo principal de este deporte”, enfatizó Vilariño.

Fuente: paginasiete.bo