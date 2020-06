El zorro ‘Antonio’ se volvió a reunir con su amo, mientras analizan su retorno a Oruro

Esmir Cortez Becerra

El zorro ‘Antonio’ tuvo una grata visita la mañana de este domingo en el zoológico paceño, ubicado en la zona de Mallasa. Brayan Ajuacho, que lo crió desde pequeño, llegó desde la ciudad de Oruro para ver al animal, que se encuentra aislado y bajo observación.

El joven orureño ingresó al ambiente donde se encuentra el zorro andino al que domesticó desde recién nacido. “’Antonio’ está en una cuarentena, no está trabajando su estado físico, aunque el cuidador me dijo que se está alimentando bien. Llegué hasta acá gracias al Ministerio de Medio Ambiente”, dijo Ajuacho.

La tenencia del animal se volvió un tema de estado en los últimos días, ya que sobre el mismo se han pronunciado ministros y viceministros del gabinete de Jeanine Áñez.

Brayan Ajuacho, llegó hasta el zoológico de Mallasa

El viceministro de Medio Ambiente y Biodiversidad, Alfredy Álvarez, explicó a través de Bolivia TV, que existe la posibilidad de que ‘Antonio’ vuelva a Oruro, pero no al seno familiar que lo crió, pues por ley esto no sería posible. No obstante, Álvarez abrió la posibilidad que se adecue un ambiente a las condiciones en que el zorro está acostumbrado.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, mediante Twitter, pidió a la ministra de Medio Ambiente y Biodiversidad, María Elva Pinckert, que busque la forma para que la custodia de ‘Antonio’ vuelva a la familia orureña. “No merece sufrir, teniendo gente que le da amor y cuidados”, escribió Murillo.

La polémica desatada a nivel de Gobierno y el desborde de pedidos en las redes sociales para que devuelvan al zorro a la familia que lo crió, obligó a las autoridades a reconsiderar la situación del animal. En los siguientes días se tomará una determinación.

Atendido por veterinarios

Este domingo, ‘Antonio’ fue evaluado por dos veterinarios. Uno que vio la parte de alimentación y otro la sicológica. Se conoce que el zorro estaba rcibiendo comida para perros pero no es el alimento al que está acostumbrado.

Comer poco y estar aislado también está complicando su existencia, por lo que un veterinario especialista en sicología animal hizo una valoración para analizar y evaluar cómo está respondiendo el animal a su nuevo medio de vida.

De esa manera fue criado el zorro ‘Antonio’

La Defensoría del Pueblo considera que el zorro debe volver con la familia que lo domesticó.

La Defensoría pidió que, en cumplimiento de lo que disponen los estándares internacionales de protección de animales, el zorro ‘Antonio’ no sea tratado como un objeto de propiedad, sino reconocer que él es sujeto de derecho y protección jurídica y debe ser tratado con respeto y solidaridad, por lo que considera que debe ser devuelto a la familia que lo rescató y domesticó.

“La Declaración Universal de los Derechos del Animal señala que los animales son reconocidos como seres con protección jurídica directa y son sujetos de derecho por el simple hecho de existir, por lo que no pueden ser tratados como objetos de propiedad del ser humano, con lo cual se estaría dando lugar a crímenes contra la naturaleza, los animales y el genocidio”, manifestó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

En esa línea, exhortó a que la protección del zorro Antonio debe partir del respeto, la solidaridad, la compasión, la justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y el abandono, así como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia y trato cruel.

La institución defensorial advierte que la Ley 700 para la Defensa de los Animales contra Actos de Crueldad y Maltrato, establece que éstos tienen derecho a ser reconocidos como seres vivos, un ambiente saludable, protegido contra todo tipo de violencia, maltrato y crueldad y a ser auxiliados y atendidos.

Asimismo, dijo que existe la necesidad de llenar el vacío normativo respecto a animales silvestres, puesto que la Ley 1333 de Medio Ambiente y la Ley 700, no son claras sobre las prohibiciones de tenencia para la crianza doméstica de dichos animales; además que la disposición final tercera de la Ley 700 dispone de una normativa específica para la fauna silvestre, la misma que no existe.

Casos como el del zorro ‘Antonio’ existen varios. En Colombia recientemente se conoció el caso de un león que fue separado de la persona que lo crió y trasladado a un zoológico, donde entró en un cuadro de depresión y dejó de comer.

