Empresas proveedoras de internet y TV cable soportan mora del 80% debido a la emergencia

Las empresas de telecomunicaciones soportan una mora del 80% debido a la emergencia sanitaria, un índice nunca antes visto, según el sector. Los servicios adeudados han puesto a las compañías en una situación de iliquidez debido a varios meses sin recaudación y al incremento de precios de los proveedores internacionales de internet.

La solución para instar a los usuarios a que se pongan al día con sus facturas ha sido reducir el ancho de banda o retirar canales de la trilla de televisión por cable, ambas medidas son amparadas por el Decreto Supremo 4250 y están en vigencia desde el 8 de junio, lo que ha provocado la queja de los clientes en las redes sociales.

Eduardo Trigo, gerente general de la la Cámara de Telecomunicaciones de Bolivia (Catelbo), dijo que pese a la complicada situación económica que atraviesan las empresas de telefonía no realizarán ningún corte y no dejarán sin conexión a los usuarios. Al contrario, los clientes, no siguen acumulando facturas hasta pagar las pendientes, sino que son migrados al servicio gratuito ‘Mantengámonos Conectados’, hasta que puedan pagar sus deudas pendientes.

El ejecutivo insistió en recalcar que, pese a la altísima tasa de mora, la reducción de ingresos y el incremento en los precios de los proveedores, han mantenido la conexión y comunicación. «Incluso, actualmente somos el único sector del país que está asumiendo la totalidad de los costos que implica brindar un servicio gratuito a los usuarios que están en mora», destacó.

Las compañías indican que mantener a los usuarios conectados es la prioridad del sector y por ello, han redoblado esfuerzos para lanzar el servicio gratuito mencionado. Este producto tiene lo básico para garantizar la conectividad de la población más vulnerable del país. «Es importante destacar que al mismo tiempo permite que la industria siga funcionando gracias a los clientes que si pueden pagar sus servicios», explicó Trigo.

Este plan está vigente desde el 8 de junio de 2020 y está destinado a los clientes de servicio móvil y Hogar Post Pago con dos o más facturas pendientes. Este grupo pasa sin ningún costo al servicio ‘Mantengámonos Conectados’, que incluye beneficios básicos, acorde a cada plan contratado.

¿En qué consiste el plan gratuito?

El plan telefonía e internet móvil contempla mensajes WhatsApp Ilimitados, llamadas ilimitadas a dos números amigos, diez minutos de llamadas, 500 megabites (Mb) para navegar, diez mensajes de texto (SMS).

En el plan telefonía fija, los usuarios tienen diez minutos de llamadas y en el plan de TV por cable la grilla de canales nacionales y cuatro canales internacionales, mientras el plan de internet fijo reduce la velocidad de 1 Mbps.

Mayor volumen de tráfico

Desde que la emergencia sanitaria inició, Catelbo ha identificado un incremento de hasta el 75% en el tráfico de internet y del 40% en telefonía, una situación sin precedentes que implica asumir nuevos costos. Por ejemplo, las compañías afirman que aumentaron la capacidad de red y los recursos humanos requeridos en las áreas de redes, instalación y servicios.

Pese a las dificultades, hemos logrado conectividad ininterrumpida, e incluso llevamos conexión a lugares que antes no tenían, dijo Trigo. Además, el servicio gratuito ‘Mantengámonos Conectados’ estará vigente durante la cuarentena nacional, condicionada y dinámica.

Los usuarios con facturas en mora que deseen reactivar sus planes contratados deberán pagar al menos una factura pendiente. Adicionalmente, se están habilitando planes de pago para que los clientes puedan paulatinamente cumplir con sus obligaciones.

Consultado acerca de si al bajar la velocidad y el número de canales, cobrarán menos a los usuarios, Trigo sostuvo que el servicio gratuito se enfoca en beneficiar a las personas que no tienen posibilidad alguna de pagar sus facturas.

Una fuente del sector de telecomunicaciones afirmó que los proveedores de internet y las señaleras de TV por cable no han aplicado modalidades de pago debido a la cuarentena y por ello deben cumplir con sus contratos, caso contrario quedan sin el servicio.

Desde Cotas, el gerente de Comunicación, Delmar Méndez, indicó que la mora en la operadora asciende al 70% debido a que la gente no ha abonado sus facturas pendientes y para ello, están aplicando planes de pago.

Asimismo, brinda el servicio gratuito Mantengámonos Conectados, que consiste en conservar un mínimo de las prestaciones activas a los usuarios que no hayan pagado sus facturas.

Pasado los dos meses de facturas impagas, no se corta el servicio y se activa la modalidad Mantengámonos Conectados, debiéndose restablecer todas las capacidades contratadas cuando el consumidor pague sus cuentas pendientes.

En los clientes prepago de Cotas que tengan una fecha de recarga, se aplicará este servicio, pasado el término de recarga o pago establecido en su contrato.

Fuente: https://eldeber.com.bo