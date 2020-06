En El Alto, vecinos evitan el cordón sanitario en el Distrito 6

Sociedad

lunes, 8 de junio de 2020 · 17:47

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Página Siete Digital

Vecinos del Distrito 6 no permitieron a funcionarios de la Alcaldía de El Alto aplicar el cordón sanitario para evitar la propagación del coronavirus, informó el secretario municipal de Atención Ciudadana y Gobernanza, Henry Contreras. La anterior semana, en uno de estos barrios falleció una persona con Covid-19 que incumplió la cuarentena.

“Lamentablemente no nos permiten entrar en el cordón, hoy (lunes) se han comunicado con nosotros, nos dicen que no van a permitir que se haga el control sanitario. Nosotros hemos pedido que nos entreguen por escrito eso, estamos esperando esa carta. Esto no impide que podamos cumplir con el fumigado en la zona, pero ya no podremos entrar con el cordón sanitario”, sostuvo el funcionario.

En uno de los barrios se reportó que un fallecido, por coronavirus, incumplió la cuarentena para jugar fútbol y consumir bebidas alcohólicas. Hasta la noche del domingo, el Distrito 6 registró 25 casos positivos de Covid-19.

El cordón sanitario es una medida que se adopta para revisar a los integrantes de cada familia y detectar posibles casos de Covid-19. Contreras resaltó que la medida no podrá parar el control sanitario por parte del Sedes, ya que ellos irán casa por casa a realizar la revisión de los integrantes de cada familia.

“Aún no nos ha llegado el reporte de estas personas que estaban aisladas. A nosotros nos llegan los informes diariamente por parte del Sedes, entre las 19:00 y 19:30, con lo que realizamos una evaluación y vemos el seguimiento correspondiente”, añadió.