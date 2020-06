Equipo enviado por el Ministerio de Salud da positivo a coronavirus en Sucre

La conferencia de prensa del Sedes Chuquisaca este sábado. CAPTURA DE PANTALLA

Cinco personeros dependientes del Ministerio de Salud que arribaron el miércoles a Sucre dieron positivo a la prueba de covid-19; se trata de tres odontólogos y dos choferes que tenían la tarea de apoyar al equipo de contención y ahora se encuentran aislados en la Villa Bolivariana.

“El miércoles hemos tomado conocimiento de que el Ministerio de Salud había dispuesto el arribo de dos ambulancias con tres profesionales odontólogos y dos conductores”, aseveró el jefe de la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Jhonny Camacho.

Este personal llegó hasta la capital a bordo de dos ambulancias enviados por el Gobierno nacional con la misión de sumarse al equipo de contención de Chuquisaca, por lo que se reunieron con el grupo que maneja la respuesta rápida para pacientes de coronavirus, con quienes debía planificar las actividades a desempeñar.

“Lamentablemente después de ello, se toma la decisión de que como vienen de La Paz, donde hay una cantidad importante de personas infectadas, les tomaremos la muestra. Nuestra sorpresa ha sido grande porque en los resultados de la noche, el 100% de los testeados salen confirmados para covid-19”, añadió Camacho.

Confirmó que los pacientes se encuentran aislados en la Villa Bolivariana como casos confirmados sin sintomatología, a la espera de las disposiciones del Ministerio de Salud sobre si volverán a La Paz o si se quedarán hasta terminar su aislamiento.

“Pero el problema no está ahí, sino que se ha expuesto directamente al equipo de contención de primera línea de Sucre al contagio y lo otro es que esto nos enseña que las instituciones, todas, ministeriales, Gobernación, Alcaldía, definitivamente deben de mejorar nuestro sistema de control interno de bioseguridad, porque no está bien este tema; es decir, que vos vayas a apoyar y al final terminas no apoyando, sino perjudicando directamente”, reclamó.

Las ambulancias tampoco están disponibles porque los conductores están de baja y eran los directos asignados para ese fin, por lo que ahora no se permite utilizar los equipos.

PERSONAL DE REACCIÓN RÁPIDA CONTINÚA TRABAJANDO

El trabajo del personal, unos 80 profesionales, que estuvo en contacto con los positivos todavía continúa en esta jornada, debido a que, según Camacho, por el periodo de incubación del covid-19, todavía no son infectantes si es que se dio el contagio.

Camacho argumenta que la carga de trabajo es mucho mayor en estos días, por las situaciones ocurridas en la cárcel pública y con los servidores públicos de la Alcaldía que saca alrededor de 300 muestras por día.

“La gente sigue trabajando hasta hoy, el día de mañana vamos muestrear a todos ellos y en el día les vamos sacar los resultados y estarán aislados y ojalá ninguno sea positivo, porque lo otro es que esperemos directamente hasta el miércoles (…) Pero son cuatro días que definitivamente no nos podemos dar el gusto de parar”, finalizó.

Fuente: https://correodelsur.com