Exministra Gabriela Montaño se niega a responder si se comunicó o no con Fernando Valenzuela, detenido en caso respiradores

Durante una entrevista en televisión, la exministra de Salud, Gabriela Montaño, se negó a responder si se comunicó o no con Fernando Valenzuela, con quien trabajó durante varios años y ahora está detenido por el caso de la compra de respiradores, con presunto sobreprecio.

Montaño, quien se encuentra refugiada en Argentina, desde la renuncia del presidente Evo Morales, en 2019, evadió constantemente las preguntas de la periodista Jimena Antelo, en el programa «No Mentirás», respecto a un posible contacto de 16 minutos con Valenzuela (exdirector jurídico del Ministerio de Salud) el mismo día de su captura.

Según la publicación de algunos medios escritos, en el celular de Valenzuela, que guarda detención en la cárcel de San Pedro, se ubicaron dos números de Montaño, uno al que él identificó como Gabriela y el otro como Lily.

Asimismo, se conoció que durante el periodo en el que Aníbal Cruz y Marcelo Navajas ya eran ministros, Valenzuela siguió manteniendo varias comunicaciones con Montaño e incluso se conoció que intercambian mensajes a través de Whatsapp.

Hace poco, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo: «Aquí claramente ha habido una conspiración. Aquí el gran delincuente es Valenzuela, que ha sido asesor de Gabriela Montaño, que ha sido la persona que ha tramado todo esto».

Lea a continuación las respuestas de Montaño ante las constantes preguntas sobre el posible contacto con Valenzuela:

Jimena Antelo (JA): ¿Es verdad que el día de su detención Fernando Valenzuela habló 16 minutos con Gabriela Montaño?

Gabriela Montaño (GM): Yo públicamente en su momento lo dije a través de mis redes sociales (que) intentar desviar la atención, como es típico de algunas autoridades, me parece absurdo, yo estoy a 2.700 kilómetros de la ciudad de La Paz, estos señores quieren hacer creer que yo tuve algo que ver con un hecho de corrupción en el que se robaron tres millones de dólares (…) por cada milloncito que se robaron estos señores podíamos haber tenido por lo menos 30 respiradores para los bolivianos y multiplicado por tres tendríamos casi 100 respiradores que se robaron estos corruptos y me quieren implicar a mí.

JA: Pero dígame por favor ¿es verdad o es mentira?

GM: Fernando Valenzuela trabajó en el Ministerio de Salud, sí; y trabajó en mi gestión, sí; y siguió siendo funcionario de otros ministros, bueno eso vayan a preguntar a ellos, yo no tengo absolutamente nada que ver.

JA: Pero mi pregunta es si es verdad que habló con usted 16 minutos. Por favor, ¿usted habló con Fernando Valenzuela?

GM: Cuando a mí la justicia me convoque, yo voy a estar presta a declarar, lo que tengo que decir sobre este caso ya lo dije, yo no tengo nada que ver con un hecho de corrupción (…), yo estoy a 2.700 kilómetros de La Paz.

JA: Lo que pasa es que es difícil que usted venga a declarar a la ciudad de La Paz porque está en Argentina. Entonces, por favor usted me puede decir ¿si habló o no habló?

GM: Yo le pregunto Jimena, qué le interesa al país, tener los recursos para los 500 respiradores para salvar vidas o los chismes que se inventa el señor Murillo. Los chismes del señor Murillo no van a dar respiradores a Bolivia.

JA: Por favor señora Montaño, dígame si o no, es verdad o es mentira…

GM: Pero Jimena, yo tengo derecho a responder como yo considere correcto ¿no es cierto? Y lo estoy haciendo con mucho respeto, yo no voy a seguir el plan del señor Murillo de querer poner cortinas de humo para vincular a Gabriela Montaño con un hecho de corrupción (…), o sea qué tengo que ver yo en ese tema, absolutamente nada (…), yo no le voy a dar gusto al señor Murillo, el señor Murillo quiere que yo comente sus chismes, no gracias Jimena.

Fuente: No Mentirás, PAT, ABI