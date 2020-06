Impiden que comisión de diputados visite a Patricia Hermosa

martes, 16 de junio de 2020 · 15:28

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

Esta mañana una comisión de la Cámara de Diputados intentó visitar a Patricia Hermosa, exjefa de Gabinete del expresidente Evo Morales, pero no pudo ingresar al Centro de Orientación Femenina de la zona de Obrajes en La Paz. Esta fue la segunda oportunidad en que los legisladores buscaron un contacto directo con la privada de libertad.

Victor Borda y Sonia Brito fueron los diputados del MAS que se trasladaron al penal de Obrajes, pero no pudieron cruzar el ingreso, lo que casó la molestia de los asambleístas.

“Un servidor público no puede venir a dar instrucciones a una autoridad electa, no nos pueden decir que no podemos cumplir con una labor constitucional Algo le está pasando a Patricia Hermosa que no nos permiten verla”, señaló Brito.

Agregó que no se permitirá el amedrentamiento, a tiempo de aclarar que hay “varias presas políticas” en ese centro y no permiten que se las vea.

Mientras tanto, el Régimen Penitenciario sacó un comunicado en el que se aclara que las visitas a las privadas de libertad están prohibidas hasta que haya un control de la pandemia del coronavirus.

“Tenemos una facultad de fiscalización y aun cuando hay esta prohibición expresa deberían permitirnos el ingreso a los diputados porque tenemos ciertas prerrogativas constitucionales”, aseveró el diputado Borda.

El pasado 10 de junio esta comisión intentó visitar a Hermosa pero la gobernadora no permitió su ingreso y anunció que en esta jornada volverían al centro de reclusión, pero el resultado fue el mismo.

La exjefa de gabinete de Evo fue aprehendida el pasado 31 de enero, cuando trataba de inscribir a Morales como candidato a primer senador por Cochabamba por el Movimiento Al Socialismo (MAS). Fue acusada por delitos de terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo.

