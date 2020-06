Indígenas del pueblo Sirionó, en el Beni, están en alto riesgo al Covid-19 y reclaman atención

Ante su cercanía a Trinidad, donde se registran más de 2 mil casos de coronavirus, el presidente del pueblo indígena Sirionó, en Beni, Benjamín Anderson, pidió a los distintos niveles del Gobierno atención por el avance de la pandemia.

“En ningún momento han venido a sacar pruebas (de coronavirus) al pueblo indígena Sirionó y desde que ha empezado la pandemia ha solicitado que vengan a hacerlo”, reclamó la autoridad indígena, al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis).

El 4 de junio se conoció de la muerte de Cornelio Ino, uno de los líderes de la primera marcha indígena de 1990 y quien fue líder máximo del Consejo del Pueblo Sirionó, con síntomas del Covid-19.

Anderson explicó que, si bien el líder falleció en una comunidad fuera del territorio fue enterrado en el cementerio del pueblo indígena.

“En el territorio indígena si alguna persona muere no sabemos de qué muere, porque no hay ninguna prueba confirmada. No ha venido nadie a hacer las respectivas pruebas del coronavirus. Lo ideal es que vengan para que puedan confirmar si hay (el virus) o no, porque hasta ahorita no sabemos si hay”, aseveró la autoridad.

El pueblo indígena Sirionó está sobrepuesto a los municipios de San Andrés, San Javier y Trinidad, a 62 kilómetros de distancia de este último.

Tiene una población de 466 habitantes según los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2012 y está considerado en situación de alto riesgo.

En el Beni se tienen 2.472 casos. En Trinidad con 2.173, San Andrés 36, Loreto 1, Santa Ana 5, Exaltación 3, San Ignacio de Moxos 6, San Joaquín 18 y San Ramón 67.