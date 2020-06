Justin Bieber, Harry Styles, Katy Perry y Ariana Grande, entre los famosos que pagan fianzas de detenidos en EEUU

Las celebridades apoyan la causa de las protestas, tras la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de la Policía.

El mundo está convulso y no solo por la pandemia del coronavirus sino por la indignación que se ha desencadenado a raíz del asesinato, a manos de la policía, de George Floyd. Su muerte, una muestra más de la brutalidad policial ejercida sobre la comunidad negra, ha provocado decenas de manifestaciones en todo el mundo aunque Estados Unidos está viviendo la peor parte. Artistas como Halsey, Katy Perry, Justin Bieber, Ariana Grande o Harry Styles están pagando las fianzas de los detenidos como muestra de apoyo.

En esta lucha hay dos bandos diferenciados: los racistas y los antirracistas. Es por eso que anónimos y famosos se han unido en un solo grito pidiendo que se haga justicia por la muerte de George Floyd y exigiendo que Donald Trump asuma responsabilidades.

Lógicamente, quienes más seguidores tienen en redes suponen un altavoz para la causa. Por eso, que grandes nombres de la música y con tanta influencia en la gente joven como Katy Perry, Harry Styles, Ariana Grande, Justin Bieber o Halsey estén participando en favor de la igualdad racial tiene mucho peso.

El movimiento de Black Lives Matters se ha extendido por todo el mundo y son diversas las ciudades que albergan concentraciones y protestas que exigen justicia para Floyd, quien murió bajo la presión de la rodilla de un policía que lo inmovilizaba mientras él suplicaba: “Por favor, no puedo respirar”.

Los hay quienes han tomado parte activa en las marchas como Paris Jackson o quienes han vivido momentos de tensión en las protestas como Halsey, quien fue alcanzada por pelotas de goma lanzadas por los agentes de seguridad.

Otros, como los citados más arriba, están dando su apoyo a la causa donando dinero para pagar la fianza de las personas que están siendo detenidas por participar en estas concentraciones que exigen justicia para erradicar los actos racistas como el cometido.

“Cada día hago las cosas sin miedo por que soy privilegiado, y soy privilegiado cada día porque soy blanco. No ser racista no es suficiente, necesitamos ser antirracistas. El cambio social se promueve cuando una sociedad se moviliza. Me solidarizo con todos los que están protestando” escribe Harry Styles en una publicación donde promueve el proyecto en el que está participando.

