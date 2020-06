La FBF afirma que licitación de televisión no está anulada

Campeones

domingo, 14 de junio de 2020 · 00:04

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

La licitación por los derechos de televisión del fútbol boliviano continúa vigente, no se anuló tal como votaron los 14 clubes de la División Profesional en el consejo superior que se realizó el pasado 5 de junio. El director general ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Freddy Téllez, afirmó ayer que no se modificó nada respecto a la convocatoria que emitió en su momento esta entidad.

El directivo explicó que pese a que en la reunión los 14 clubes emitieron por unanimidad su voto, no refrendaron esa misma posición en las notas oficiales que luego remitieron a la FBF.

“Las 14 cartas que enviaron no son uniformes y el cuerpo jurídico hará un análisis y emitirá un informe. En este momento la licitación sigue en curso”, subrayó Téllez.

Mencionó que la Federación no improvisará en este tema por la seriedad que conlleva vender los derechos de televisión y mantener esa condición ante nueve empresas que solicitaron el pliego y que harán sus ofertas una vez que el gobierno central levante la cuarentena que existe en varias regiones del país.

“Lo que pasa es que se generó una falsa expectativa en el consejo superior y en la charla que tuvieron los clubes. Hubo una votación, entre comillas, para anular el pliego, pero no podemos hacer ningún tipo de acción de suspender o no si no tienes algo real. Los clubes piden que se alargue el período del pliego y se modifiquen algunas condiciones y hay que esperar que dice la parte legal de la Federación”, apuntó.

Proyecto de Claure

Consultado acerca del proyecto que presentó el presidente del club Bolívar, Marcelo Claure, el director ejecutivo mencionó que a la FBF no le afecta en lo mínimo que el empresario quiera montar una empresa con sus inversionistas. “Eso no le importa a la Federación, es decisión de él buscar socios, repartir porcentajes, está en todo su derecho”.

Sin embargo Téllez fue claro al afirmar que una vez que Claure constituya su empresa el camino para cumplir con su plan es presentarse a la licitación.

“Que constituya su empresa y se presente a la licitación y ofrezca lo que pide el pliego que es cuatro años, no por diez como él quiere. Hay condiciones mínimas que debe cumplir como en toda licitación, no es a gusto del cliente, sino lo que pide la FBF. Si cumple todos los requisitos nadie le dirá no y se adjudicará porque tiene la capacidad económica”, explicó en una entrevista con el programa Sólo Fútbol.

El vicepresidente de la FBF, Marco Rodríguez, alertó el viernes que todas las empresas que quieran adjudicarse los derechos de televisión del fútbol boliviano “deben tener cinco años de experiencia” en el rubro para poder calificar en la licitación, algo que no tiene Claure.

Los clubes Guabirá, Wilstermann, Blooming, Oriente Petrolero, Royal Pari y Bolívar adelantaron que no permitirán “un boicot” a la oferta que realizó el titular de los celestes, es más, si la FBF insiste en que se prosiga con la licitación, decidirán vender por su cuenta. “Son nuestros derechos, la Federación sólo administra y nosotros decidimos a quien vender y como hacerlo”, ratificó Rafael Paz, titular de Guabirá.

Al respecto, Freddy Téllez respondió que la venta de los derechos de televisión es una tuición que tiene la FBF, amparado en el artículo 85 del estatuto. “El que acepta jugar en un campeonato que organiza nuestra entidad, acepta toda la normativa de FBF, Conmebol y FIFA y ese artículo es claro y lo haremos cumplir”.

