Leyes no formaliza su renuncia ante el Concejo Municipal

A ocho días de haber anunciado su alejamiento del municipio de Cochabamba, el alcalde José María Leyes aún no formalizó su renuncia ante el Concejo Municipal, informó hoy el vicepresidente del Órgano Deliberante, Joel Flores.

“No ha enviado ninguna carta al Concejo, pero él tiene que venir personalmente a dejar recién tendría un efecto legal, eso dice el artículo 10 de la Ley 482”, explicó.

Flores dijo que por la detención domiciliaria que tiene el Alcalde por el proceso que enfrenta por la adjudicación con presuntas irregularidades del contrato de comida para policías y militares, «tiene hasta las 14:00 para presentar su renuncia o lo hará la siguiente semana».

El concejal Joel Flores lamenta que el munícipe “se haga la burla y juegue con la población de Cochabamba”.

“No creo que renuncie por los mensajes y comunicados que ha estado sacando esta semana; más bien, sigue siendo el Alcalde y tiene que ponerse a trabajar”, declaró.

Leyes convocó a una conferencia de prensa el pasado 4 de junio para anunciar su alejamiento por la presunta persecución que sufre y porque no quiere prorrogarse.

“Mi familia ha sido perseguida humillada, maltratada y ahora puesta bajo amenazas de que si no dejo la alcaldía ellos sufrirán las consecuencias. Bajo esta situación me es imposible continuar al mando del municipio por ello he tomado la decisión de alejarme de la alcaldía de Cochabamba”, expresó en una conferencia de prensa.

Anunció que una vez que el Concejo Municipal elija su directiva presentaría su renuncia para iniciar una transición con la persona que se designe. El Legislativo eligió su nueva directiva y comisión a inicios de esta semana,.

El comunicado de alejamiento del Alcalde coincidió con la crisis de la pandemia por el coronavirus que soporta la ciudad con más de 300 casos Covid-19.