Leyes renuncia y pone fin a una gestión marcada por procesos y pugnas

El alcalde José María Leyes renunció ayer y puso fin a una gestión de cinco años marcada por procesos y pugnas. Tras repasar los duros momentos que vivió junto a su familia y ante el recrudecimiento de las denuncias, decidió: “Bajo esta situación, me es imposible continuar al mando del municipio, por ello, he tomado la decisión de alejarme de la Alcaldía”.

De acuerdo con Leyes, la función pública se ha criminalizado, pero el allanamiento a su domicilio el 27 de mayo fue determinante para su alejamiento. “Ni Quintana tuvo la cobardía de invadir mi hogar y peor aún el Día de la Madre. Se requiere de una maldad especial para calcular con tanta perversidad este tipo de actos”, fustigó.

Leyes presume que la intervención a su casa fue ordenada por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien en el pasado fue su amigo y aliado en la Alcaldía.

Leyes afronta 10 procesos con diferentes grados de avance desde 2018, cuando se destapó el caso Mochilas. Ocho son de la gestión del MAS y dos del actual Gobierno de su partido, los Demócratas. “Sinceramente, pensé que todos estos males se quedarían con el gobierno que se fue, pero lamentablemente no es así; la persecución, ambición y abusos continúan, igual o peor”, afirmó.

Al cerrar su ciclo, explicó que no tiene ánimos de extender su mandato: “Reafirmo mi convicción democrática de respeto a la voluntad popular, el pueblo me eligió por cinco años y ese periodo concluyó el 31 de mayo, no creo en la prórroga de mandato, normalmente es una excusa de aquellos que tienen espíritu de tiranos”.

Sin precisar quiénes ni por qué, Leyes deslizó que está en riesgo. “Mi familia ha sido perseguida y ahora último con amenazas de que, si no dejó la Alcaldía, ella sufrirá las consecuencias”, expuso.

Procesos

Sólo entre 2018 y 2020, Leyes ha acumulado 10 procesos. Entre ellos, Mochilas I, II y III; además de legitimación de ganancias ilícitas, por el que fue sobreseído; por las cámaras de vigilancia; las motos para la Policía; el seguro de la Alcaldía; la contratación de la intendenta Luz Rojas; la adjudicación de comida por la pandemia, y portación de arma.

Los casos más avanzados son Mochilas I, II y III, que están para juicio oral, pero paralizados por incidentes. Leyes estuvo preso más de un año y retornó al municipio en febrero.

Es procesado por la presunta compra direccionada de material escolar a través de una empresa que se realizó la adquisición antes de publicarse la licitación.

El primer caso fue denunciado por la concejala Rocío Molina, del MAS, quien en 2018 presentó un informe de la Aduana Nacional sobre la compra que concluyó con una acusación de la Fiscalía por cinco delitos.

Luego, fue denunciado por la contratación de la intendenta Luz Rojas, porque la funcionaria no cumplía los requisitos para el cargo.

El último proceso que provocó el desmoronamiento está relacionado con la presunta adjudicación irregular de la comida para los policías y militares que controlaron la cuarentena por la pandemia de Covid-19 a un empresario que no presentó el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

Crisis

Leyes se va dejando una crisis institucional muy dura y una ciudad sumida en la postergación y en medio de una pandemia. En cinco años, se tuvo dos alcaldes temporales: Karen Suárez e Iván Tellería, por los procesos contra Leyes.

“Estamos en una crisis institucional muy peligrosa”, afirmó el sociólogo Fernando Salazar sobre las repercusiones de la renuncia. Explicó: “Estamos en medio de una pandemia, entonces, desinstitucionalizar por presiones políticas es muy grave, porque si Leyes logró volver fue con un aval político muy fuerte; ahora se lo quitan los Demócratas y crean una crisis muy peligrosa juntamente los del MAS. Ahora, ésas son las instancias que van a definir el cambio de Alcalde y de todo el personal”.

APREHENSIÓN Y RESTRICCIÓN

La renuncia del alcalde José María Leyes ocurrió luego de que la semana fue aprehendido por la Fiscalía en su casa por presuntas irregularidades en el caso comida.

Además, fueron detenidos tres funcionarios más, dos de ellos ahora con medidas sustitutivas.

A ello se sumó el caos que provocó el lunes la intención del municipio de retroceder y mantener la cuarentena rígida, cuando se la había flexibilizado.

LAS MEDIDAS

Pelea Leyes – Murillo en plena pandemia. El alcalde José María Leyes no dudó en exponer al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, como el principal interesado en sacarlo del municipio y de digitar su persecución.

Sorprendidos y los pedidos al Concejo. La asambleísta Lineth Villarroel, una de las más cercana al Alcalde, dijo sentirse sorprendida por la renuncia y pidió al Concejo encaminar una transición responsable.

La renuncia de Leyes será saludable. En opinión del analista Henry Rico, la renuncia de Leyes se debió dar en 2018, pero “será saludable para la sociedad y para trabajar en la atención de la pandemia”.

Encaminará una transición edil. El Alcalde dijo que, tras su renuncia, encaminará una transición responsable y pidió al Concejo Municipal elegir su directiva para designar una nueva autoridad.

Fuente: Los Tiempos Digital